Βόρεια Κορέα: 67 χρόνια από το τέλος του πολέμου

Βόρεια Κορέα: Με έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο, ενδεικτικό του χαρακτήρα και του καθεστώτος του, γιόρτασε ο Κιμ Γιονγκ Ουν την 67η επέτειο του τέλους του πολέμου της Κορέας. Ο ηγέτης της Βορείου Κορέας, που παραμένει υπό ασφυκτικό κομμουνιστικό καθεστώς, δώρισε στους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού του αναμνηστικά πιστόλια εποχής. Ένας-ένας οι αξιωματικοί περνούσαν μπροστά από τον ηγέτη της χώρας και αφού χαιρετούσαν στρατιωτικά παρελάμβαναν το πιστόλι τους.

«Η αξία των υπερασπιστών του Έθνους είναι αθάνατη. Εν μέσω ενός άγριου πολέμου δημιούργησαν την κληρονομιά το ευγενούς πνεύματος της επανάστασης», τόνισε στη σχετική δήλωσή του ο Ουν. Tα αναμνηστικά πιστόλια που δόθηκαν στους στρατιωτικούς έχουν την ονομασία Paektu Mountain που αντιστοιχεί στο υψηλότερο βουνό της Βορείου Κορέας που φτάνει στα 2.744 μέτρα.

North Korean leader Kim Jong Un hands out commemorative pistols to army officers, as he pushes to muster public support for efforts to contain a potential coronavirus outbreak. https://t.co/A6kZjffHp0 pic.twitter.com/Y53IMccVaP

— ABC News (@ABC) July 27, 2020