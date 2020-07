Πούτιν – Τραμπ Αγιά Σοφιά: Η εκκωφαντική σιωπή των ηγετών

Πούτιν – Τραμπ Αγιά Σοφιά: Εκκωφαντική είναι η σιωπή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας απέναντι στην προκλητική απόφαση της Τουρκίας και προσωπικά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την ιστορική Αγιά Σοφία σε τζαμί. Ακόμη και μετά την χθεσινή φιέστα και τις εικόνες από την Κωνσταντινούπολη που προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή, Ουάσινγκτον και Μόσχα παρέμειναν σιωπηλές, κινούμενες και οι δύο χώρες από τις σχέσεις και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα -τουλάχιστον την συγκεκριμένη χρονική περίοδο- που έχουν με την Άγκυρα και τον τούρκο πρόεδρο.

Δια στόματος Τραμπ και Πούτιν δεν έχει ακουστεί κουβέντα για την Αγιά Σοφία, ενώ και οι δύο ηγέτες πέταξαν το “μπαλάκι” στους υφιστάμενούς τους και σε χλιαρές, αν όχι υποκριτικές, ανακοινώσεις και διαρροές. Από τις ΗΠΑ, ως πληροφορίες και μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος απο την αποφαση του Ερντογάν ενώ ο αντιπρόεδρος Μάικλ Πενς, μετά απο συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, περιορίστηκε σε ένα tweet, το οποίο το μόνο που ανέφερε ήταν πως οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας στο κάλεσμά της “η Αγία Σοφία να παραμείνει προσβάσιμη ως πηγή έμπνευσης για κάθε άνθρωπο κάθε πίστης”. Τίποτε περισσότερο και με ουσία.

Από την πλευρά της η Ρωσία έχει επισήμως κάνει γνωστό ότι δεν θα παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας, ενώ δηλώσεις όπως αυτή του Ντμίτρι Πεσκόφ περί εισόδου ρώσων τουριστών χωρίς εισιτήριο στην Αγιά Σοφία, είναι ενδεικτική της στάσης που κράτησε και κρατά η Μόσχα.

As I told Archbishop @Elpidophoros today, America will stand firm with the Greek Orthodox Church in the call for Hagia Sophia to remain accessible as a source of inspiration and reflection for every person of every faith. pic.twitter.com/OsuMMuXqBC

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 23, 2020