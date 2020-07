Ερντογάν Kοράνι: Ιστορική βεβήλωση από τον Τούρκο πρόεδρο

Ερντογάν Kοράνι: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φορώντας μάσκα, έφτασε στην Αγία Σοφία λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και αφού γονάτισε στα ειδικά χαλιά που έχουν τοποθετηθεί, προσευχήθηκε και ο ίδιος, ενώ όπως φάνηκε λίγο αργότερα κατά τη ζωντανή μετάδοση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγία Σοφία έπειτα 86 χρόνια, ο Τούρκος πρόεδρος με το μικρόφωνο ανά χείρας έψαλε ένα απόσπασμα από το Κοράνι.Ήδη από το πρωί, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από την Αγιά Σοφιά, για να πάρει μέρος στη «φιέστα» του Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγιά Σοφιά λειτουργούσε επί 86 χρόνια ως μουσείο. Στις 10 Ιουλίου ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, αποδέχθηκε αίτηση διαφόρων οργανώσεων και ακύρωσε κυβερνητική απόφαση του 1934 που απέδιδε στην Αγία Σοφία το καθεστώς μουσείου. Μόλις η απόφαση αυτή δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Αμέσως και παρά τις διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, ενώ αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του υπουργείου Πολιτισμού και στην είσοδο της Αγιάς Σοφιάς τοποθετήθηκε πινακίδα που αναγράφει πλέον «Μεγάλο Τζαμί», ενώ σε περίοπτη θέση βρίσκεται αναρτημένη και η τουρκική σημαία.

Σήμερα, 24 Ιουλίου, η Αγιά Σοφιά άνοιξε για να λειτουργήσει ως τζαμί. Οι χώροι για τους πιστούς άνοιξαν στις 10:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος, ενώ λήφθηκαν, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού μέτρα. Ειδικότερα, υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ενώ γίνεται έλεγχος σε 11 διαφορετικά σημεία. Επίσης, οι πιστοί έχουν μαζί τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

This is the youth #Erdogan & his allies have been raising for some time in #Turkey.

Before official Friday praying today in #HagiaSophia, a crowd chanting anti-#Greece slogans, making fascist #Graywolf sign along with Rabia borrowed from #Egypt Muslim Brotherhood. pic.twitter.com/oMSNXAGCjS

