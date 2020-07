Αγιά Σοφιά τώρα: Τζαμί μετά από 86 χρόνια – Πλήθος κόσμου για την προσευχή

Αγιά Σοφιά τώρα: Άνοιξαν στις 10 το πρωί οι πύλες της Αγιάς Σοφιάς, η οποία από σήμερα, 24 Ιουλίου 2020, αρχίζει να λειτουργεί πλέον ως τζαμί, έπειτα από την απόφαση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις 10 Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, αποδέχθηκε αίτηση διαφόρων οργανώσεων και ακύρωσε κυβερνητική απόφαση του 1934 που απέδιδε στην Αγία Σοφία το καθεστώς μουσείου. Μόλις η απόφαση αυτή δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, παρά τις αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο ίδιος, ήταν όνειρό του από παιδί «να απελευθερώσει την Αγιά Σοφία», γι’ αυτό και ετοίμασε «φιέστα» για τη σημερινή ημέρα. Στο δάπεδο της Αγιάς Σοφιάς έχει στρωθεί τιρκουάζ χαλί, ενώ τα ψηφιδωτά και οι αγιογραφίες έχουν καλυφθεί με διάφορα τρικ.

Από νωρίς το πρωί έξω από την Αγιά Σοφιά έχουν συγκεντρωθεί πιστοί που θέλουν να συμμετάσχουν στη μουσουλμανική προσευχή, που θα ξεκινήσει στις 13:00. Η είσοδος στους χώρους προσευχής θα γίνεται μετά από έρευνες ασφαλείας σε 11 διαφορετικά σημεία ελέγχου, ενώ ορισμένοι δρόμοι και γραμμές του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Η Αγία Σοφία είναι έτοιμη για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή σήμερα, μετά από 86 χρόνια, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια, ενώ ο Αλί Ερμπάς, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε τον διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνηδων για το «τέμενος Αγία Σοφία». Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο μνημείο, ο κυβερνήτης ανέφερε πως «όλοι ανυπομονούν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό».

Αναφερόμενος στα υγειονομικά μέτρα κατά του κορωνοϊού, τόνισε ότι θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Ο Γιερλικάγια διευκρίνισε ότι οι προσκυνητές που μεταβαίνουν στην Αγία Σοφία θα πρέπει να φέρουν τις δικές τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19.

Ο Μεχμέτ Μποϊνουκαλίν, ο Φερούχ Μουστουέρ και ο Μπουνιαμίν Τοπκούογλου είναι οι διορισμένοι ιμάμηδες, ανέφερε ο Αλί Ερμπάς. Στην πρώτη μεγάλη προσευχή παρών θα είναι και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οικογένειά του, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ξένοι ηγέτες, αλλά και ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο «Γκρίζος Λύκος» Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Δεν θα είναι παρών ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ούτε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η επίσημη επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί φορτίζεται με έντονο πολιτικό, ιδεολογικό και θρησκευτικό συμβολισμό από τον Ερντογάν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος είχε πει για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί: «Είναι το μεγαλύτερο όνειρο για το έθνος και την κυβέρνησή του. Το έθνος είναι χαρούμενο που η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί. Πρόκειται για το μεγαλύτερο όνειρο των νεανικών μας χρόνων. Καμία από τις αντιδράσεις που προέρχονται από το εξωτερικό δεν μας δεσμεύει καθώς αποτελεί εσωτερικό μας ζήτημα. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα εσωτερικής κυριαρχίας μας. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί θέμα μέγιστης σημασίας για τον ισλαμικό κόσμο».

Από τη δήλωση Ερντογάν αναδεικνύεται με καθαρό τρόπο ότι αποδέκτες της κίνησής του είναι τόσο το εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο όσο και η διεθνή μουσουλμανική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, έχει τραγούδια για την Αγία Σοφία από μουσουλμάνους διαφόρων χωρών.

Οι ετοιμασίες ήταν εντατικές έως την τελευταία στιγμή, ενώ την Πέμπτη ο Ερντογάν, πραγματοποίησε νέα επίσκεψη στην Αγία Σοφία, προκειμένου να διαπιστώσει αν όλα βαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, επιθεωρώντας ακόμη και τα νέα υπερσύγχρονα συστήματα ήχου, που τοποθετήθηκαν.

Το μαρμαρόστρωτο δάπεδο της Αγίας Σοφίας, καλύφθηκε με μεγάλα χαλιά, χρώματος πετρόλ, ενώ κουρτίνες θα καλύψουν τις χριστιανικές τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά στη διάρκεια της προσευχής. Επίσης επάνω σε σκαλωσιές που κρέμονται υφάσματα με εδάφια του Κορανίου σε ισλαμική γραφή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αποφασιστεί προς το παρόν να καλυφθούν μόνο με κουρτίνες τα ψηφιδωτά της Παναγίας και του Αρχάγγελου Γαβριήλ που βρίσκονται στην κατεύθυνση της Κάαμπα, την κατεύθυνση δηλαδή που βλέπει στην Μέκκα και στην οποία προσεύχονται οι μουσουλμάνο.

Το τζαμί της Αγίας Σοφίας, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι ανοιχτό για λατρεία πέντε φορές ημερησίως, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τις ώρες που θα είναι ελεύθερο για επίσκεψη από το κοινό. Στην είσοδο της Αγίας Σοφίας, η πινακίδα αναγράφει πλέον «Μεγάλο Τζαμί» ενώ σε περίοπτη θέση βρίσκεται αναρτημένη και η τουρκική σημαία.

Ταυτόχρονα, τοποθετώντας την έναρξη της λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί την ημέρα της επετείου της Συνθήκης της Λωζάνης, ο Ταγίπ Ερντογάν δείχνει ότι επιδιώκει μια συνολική αναίρεση της παράδοσης του Κεμάλ Ατατούρκ. Άλλωστε ο Κεμάλ είχε αποφασίσει τη μετατροπή του τζαμιού σε μουσείο, στο πλαίσιο της εκκοσμίκευσης του τουρκικού κράτους. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2016 ο Ερντογάν είχε δηλώσει ότι: «Κάποιοι επιχειρούν να προβάλλουν την Συνθήκη της Λωζάνης ως νίκη. Με την συνθήκη της Λωζάνης παραχωρήσαμε τα νησιά του Αιγαίου. Όσοι έλαβαν μέρος στις συνομιλίες της Λωζάνης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Κατά την κεμαλική παράδοση, η Συνθήκη της Λωζάνης υπήρξε μεγάλη νίκη για την Τουρκία διότι αναίρεσε τη Συνθήκη των Σεβρών που προέβλεπε πολύ μικρότερη επικράτεια για την Τουρκική Δημοκρατία.

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικλ Πενς, στην Ουάσιγκτον, η οποία διήρκησε 30 λεπτά, ο κ. Τραμπ, πληροφορηθείς για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στον Λευκό Οίκο, τον κάλεσε στο γραφείο του και συζήτησε μαζί του διεξοδικά όλα τα κρίσιμα θέματα για περίπου 15 λεπτά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη των θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων στην Τουρκία.

Δήλωσε, μάλιστα, αρωγός και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς επίσης και του Ελληνισμού, και τόνισε ότι θα προχωρήσει άμεσα στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής έθεσε όλα τα κομβικά ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιαίτερα μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία και την ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο συνόδευε ο γενικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πρωτοπρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Καρλούτσος. “Είμαι ευγνώμων για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Πενς στο Λευκό Οίκο. Μετέφερα την έντονη θλίψη μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την ανησυχία μας για την ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών», αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σε ανάρτησή του στο twitter.

I am grateful to have met with President Trump (@POTUS) and @VP Pence in the @WhiteHouse and communicated our grave dismay at the re-conversion of #HagiaSophia into a mosque, as well as ongoing security concerns for the Ecumenical Patriarchate and issues of religious liberty.

— Elpidophoros (@Elpidophoros) July 23, 2020