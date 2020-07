70 δισ. – Ελλάδα: Τι προβλέπει η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης

70 δισ. – Ελλάδα: Εγκρίθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί της Τρίτης, η ιστορική συμφωνία των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιο με σκοπό την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πλήγμα που δέχθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Τις πρώτες πρωινές ώρες της πέμπτης ημέρας της Συνόδου, οι 27 ενέκριναν το σχέδιο ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσού που θα αντληθεί με την έκδοση — για πρώτη φορά — κοινού ευρωπαϊκού χρέους και θα εγγραφεί στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ. “Έχουμε συμφωνία” τουίταρε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν μέσω twitter έκανε λόγο “για ιστορική ημέρα για την Ευρώπη”.

Νωρίτερα, οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων των 27 χωρών μελών της ΕΕ είχαν κληθεί να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους σε επίπεδο ολομέλειας όσον αφορά το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του κορονοϊού στις 06:15 (ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω Twitter.

Η συμφωνία που κλείστηκε στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας δείχνει ότι οι 27 χώρες μέλη μπόρεσαν να σταθούν η μια δίπλα στην άλλη με πίστη στο κοινό τους μέλλον, έκρινε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

“Η συμφωνία αυτή στέλνει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη που αναλαμβάνει δράση”, είπε ο Μισέλ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνόδου, στην πέμπτη της ημέρα.

Η συμφωνία που κλείστηκε “αφορά πολύ περισσότερα πράγματα από τα χρήματα. Αφορά τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, τις θέσεις εργασίας τους, την υγεία τους και την ευημερία τους. Πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα θεωρηθεί κομβική στιγμή στο ταξίδι της Ευρώπης, αλλά και ότι θα μας εκτοξεύσει στο μέλλον”.

More than 50% of the overall budget (a total of 1,8 trillion Euro), existing of the #MFF and #NextGenerationEU, will support modern policies!

We invest in Europe’s future. #EUCO pic.twitter.com/ocL5l8P03i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2020