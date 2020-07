Συμφωνία Σύνοδος Κορυφής: Χαμόγελα στις Βρυξέλλες για το Ταμείο Ανάκαμψης

Συμφωνία Σύνοδος Κορυφής: Εγκρίθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (21/7) η συμφωνία των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ιστορικό σχέδιο με σκοπό την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πλήγμα που δέχθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσαν ευρωπαϊκές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με tweet στις 6:31 το πρωί της Τρίτης μετά από πέντε ημέρες διαπραγματεύσεων.

Ένα λεπτό αργότερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα «ιστορική» για την Ευρώπη.

Συμβιβασμός των 27 για τη σύνδεση της βοήθειας με το Κράτος Δικαίου

Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμβιβασμό όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ της χορήγησης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού και τον σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες, δήλωσαν σήμερα διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, όπου συνεχίζεται η μαραθώνια Σύνοδος Κορυφής που είναι αφιερωμένη στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στο σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ουγγρικά ΜΜΕ προσκείμενα στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, αντιμέτωπης με διαδικασία επί παραβάσει από τις Βρυξέλλες εξαιτίας της αυταρχικής της παρέκκλισης, έκαναν λόγο για «μεγάλη νίκη». Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ δεν θέλησε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό κατά τον οποίο η επικεφαλής της κυβέρνησης της χώρας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ ως το τέλος του έτους υποσχέθηκε ότι η λεγόμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 7, που θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων, θα τερματιστεί οριστικά.

«Η Ουγγαρία δήλωσε έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 ώστε να μπορέσει να ληφθεί απόφαση στο (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο», είπε ο Στέφεν Ζάιμπερτ. «Η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου δέχθηκε να φροντίσει η διαδικασία αυτή να προχωρήσει, εντός των ορίων των δυνατοτήτων της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τόσο η Ουγγαρία, όσο και η Πολωνία ανακαλούνται συχνά στην τάξη από τις Βρυξέλλες, καθώς οι κυβερνήσεις των δύο χωρών κατηγορούνται πως υπονομεύουν τους κανόνες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Βουδαπέστη και Βαρσοβία είναι αμφότερες αντιμέτωπες με τη λεγόμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 7. Είχε προταθεί πριν από τη Σύνοδο Κορυφής να προβλεφθεί η δυνατότητα αναστολής, ή μείωσης, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις χώρες αυτές εάν κριθεί πως δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες.

Απειλές

Πολωνία και Ουγγαρία απείλησαν ότι θα πρόβαλαν το βέτο τους εάν αποκρυσταλλωνόταν στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στη χρηματοδότηση και το Κράτος Δικαίου αλλά, κατά τη διάρκεια της τέταρτης νύχτας διαπραγματεύσεων, προέκυψε ένα κείμενο στο οποίο θεωρείται πλέον πως συναινούν όλοι οι ηγέτες, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές. Με βάση τον μηχανισμό που προβλέπεται, η οποιαδήποτε αναστολή ή μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων εξαιτίας παραβιάσεων των αρχών του Κράτους του Δικαίου θα πρέπει να εγκρίνεται από ειδική, ενισχυμένη πλειοψηφία των κρατών μελών (το 55%, που θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού πληθυσμού) της ΕΕ, κάτι που καθιστά πολύ πιο δύσκολο να επιβληθεί το μέτρο που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ενδεχόμενο βέτο του Όρμπαν για το ζήτημα αυτό θα έθετε εν αμφιβόλω όλη τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για το σχέδιο ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα συμπεριληφθεί στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, συνολικού ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ. Η διαδικασία βάσει του άρθρου 7 σε βάρος της Πολωνίας ανάγεται στον Δεκέμβριο του 2017. Τον Σεπτέμβριο του 2018 κινήθηκε η ίδια διαδικασία σε βάρος της Ουγγαρίας, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς το παρόν, έχουν ανασταλεί.

Συμφωνία Σύνοδος Κορυφής: Δήλωση Μητσοτάκη

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες για το ταμείο Ανάκαμψης μετά από πέντε ημέρες διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός η ελληνική αντιπροσωπεία φεύγει από τις Βρυξέλλες με ένα συνολικό πακέτο που ξεπερνά τα 70 δισ. ευρώ.