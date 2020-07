Σύνοδος Κορυφής: Νέα αναβολή στην έναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνοδος Κορυφής: Η έναρξη της τέταρτης ημέρας των συνομιλιών στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αναβλήθηκε για άλλη μία φορά και πλέον έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ένας εκπρόσωπος από τις Βρυξέλλες. Μετά από τέσσερις ημέρες σκληρών και αδιέξοδων διαπραγματεύσεων, οι επικεφαλής των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστρέφουν στο τραπέζι των συνομιλιών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον 7ετή προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Ολομέλεια επρόκειτο αρχικά να συγκληθεί στις 16:00 (17:00 ώρα Ελλάδος). Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, θα «κλείσουν» στο ποσό των 390 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σημειώνεται πως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάκαμψης προέβλεπε αρχικά 500 δισεκ. ευρώ σε ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ σε δάνεια, όμως οι «φειδωλές» χώρες (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία) και η Φινλανδία επιθυμούν το ποσό των επιχορηγήσεων να μειωθεί στα 250 δισ. ευρώ.

λίαΑισιόδοξος για αίσια έκβαση των συζητήσεων εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλς. «Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, αλλά το πνεύμα συμβιβασμού είναι εκεί», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, υπογράμμισε ότι έχει γίνει πρόοδος κι ότι «σήμερα μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία». Στους ίδιους τόνους κινήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι «οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται λύση, η ΕΕ χρειάζεται μία λύση, χρειάζεται συμφωνία για να ξεπεράσει αυτή την κρίση και να προετοιμάσει την Ευρώπη για το μέλλον. «Είμαι θετική για σήμερα. Δεν είμαστε ακόμη εκεί αλλά τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Παράλληλα, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε ο μεσημέρι «συγκρατημένα αισιόδοξος» σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. «Την περασμένη νύχτα έγινε μια στροφή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν αστειευόμαστε, προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση και δεν μπορούμε να αστειευτούμε άλλο. Το οφείλουμε στους πολίτες μας που έχουν πληγεί από τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης. Δεν είναι περίοδος κατάλληλη για αμφιταλαντεύσεις», είπε ο κ. Κόντε.

Εξάλλου, ο Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε ότι «εξήγησε πως πρέπει να τεθεί ένα όριο, για την αξιοπρέπεια της Ιταλίας και των άλλων χωρών», διότι «αν το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης γεμίσει εμπόδια, τα οποία ακυρώνουν την αποτελεσματικότητά του, αχρηστεύεται».

«Προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση, δεν μπορούμε μόνον να ομφαλοσκοπούμε, ο καθένας μέσα στα εθνικά του όρια», κατέληξε ο Ιταλός πρωθυπουργός. «Μια συμφωνία είναι εφικτή και απαραίτητη» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, που υπέστη σοβαρό πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, εκτίμησε άλλωστε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό BFM TV. «Το διακύβευμα των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σήμερα στις Βρυξέλλες είναι η παρουσία ή μη της Ευρώπης μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων τον 21ο αιώνα»», πρόσθεσε ο Λεμέρ.

Λίγο νωρίτερα, την ικανοποίησή τους για την πορεία των συνομιλιών είχαν εκφράσει τόσο ο συντηρητικός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς όσο και ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε. «Οι σκληρές διαπραγματεύσεις μόλις έφθασαν στο τέλος τους και μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το σημερινό αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα», ανέφερε ο Κουρτς σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

