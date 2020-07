Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες: Το θέμα της Τουρκίας έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες: Ξεκίνησε η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής, με κορυφαίο θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, την έναρξη των εργασιών ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, λίγο μετά τις 10:00. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν η Σύνοδος -η πρώτη με φυσική παρουσία- να μην ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, αλλά να συνεχιστεί και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι ηγέτες θα προσπαθήσουν να έρθουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό τους την περίοδο 2021-27 και τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού ύψους 750 δισεκ. ευρώ.

Τις σχέσεις με την Τουρκία έθεσαν Μητσοτάκης και Αναστασιάδης: Το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία έθεσαν πριν από λίγο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστάσιάδης σύμφωνα με tweet του εκπροσώπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάρεντ Λέιτς έγραψε έκανε τουίτ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη».

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020