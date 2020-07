Κίνα πλημμύρες: Τουλάχιστον 140 νεκροί ή αγνοούμενοι, απειλείται και η Ουχάν

Κίνα πλημμύρες: Ο συναγερμός για πλημμύρες παραμένει σε ισχύ στην κεντρική και ανατολική Κίνα, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει 140 νεκρούς ή αγνοούμενους, ενώ απειλούν και τη μητρόπολη της Ουχάν, όπου ο κορονοϊός εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο. Η πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων είναι μεταξύ των περιοχών οι αρχές των οποίων παρακολουθούν με ανησυχία την άνοδο της στάθμης των υδάτων του ποταμού Γιανγκτσέ, που έχουν ανέλθει στο τρίτο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας στην Ουχάν. Οι καταρρακτώδεις βροχές που σαρώνουν την περιοχή από τον Ιούνιο έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τεράστιες εκτάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για έναν απολογισμό, έως σήμερα, 141 νεκρών ή αγνοούμενων, 28.000 κατεστραμμένων κτιρίων και σχεδόν 38 εκατομμυρίων πληγέντων σε διάφορους βαθμούς. Σε βίντεο που προβλήθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το Σαββατοκύριακο καταγράφονται συνταρακτικές σκηνές, με πολλά χωριά και πόλεις να έχουν πλημμυρίσει, σπίτια να έχουν χαθεί σχεδόν ολόκληρα κάτω από τα λασπόνερα με τις στέγες τους μονάχα να διακρίνονται και διασώστες να απομακρύνουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά με σωσίβιες λέμβους. Σημάδι της ολοένα και μεγαλύτερης ανησυχίας, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Σι απηύθυνε χθες έκκληση στις τοπικές αρχές και στον στρατό να κινητοποιηθούν για τη διάσωση των πληγέντων πληθυσμών.

The highway before and after the heavy rain in Southwest China's Jiangxi Province where suffered the most when the flood by unprecedented rainfalls devastated Southern China. pic.twitter.com/ucPFcel1My

