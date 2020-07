Κάνιε Γουέστ – υποψήφιος πρόεδρος: Κατεβαίνει στις εκλογές των ΗΠΑ ο ράπερ;

Κάνιε Γουέστ – υποψήφιος πρόεδρος: Ίσως τρολάρει, ίσως τον έπιασε το συναίσθημα ανήμερα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, της 4ης Ιουλίου. Δεν θα μάθουμε. Το σίγουρο είναι πως ο διάσημος ράπερ Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε χθες Σάββατο μέσω Twitter την υποψηφιότητά του για τις προεδρία των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου. «Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενοποιώντας το όραμά μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ», έγραψε χρησιμοποιώντας το hashtag #2020VISION ο Γουέστ, που έχει απειλήσει και στο παρελθόν να κατεβεί υποψήφιος πρόεδρος.

Το 2018, ο Γουέστ, ένας από τους λίγους διάσημους καλλιτέχνες που στήριξαν ανοικτά τον Ντόναλντ Τραμπ , ανακοίνωσε ότι αποστασιοποιείται από τα πολιτικά πράγματα μερικές εβδομάδες αφού εμφανίστηκε με καπέλο με το σύνθημα Make America Great Again και εκφράζοντας την αγάπη του για τον πρόεδρο σε μια ασυνήθιστη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι συνειδητοποίησε πως χρησιμοποιήθηκε «για να διαδοθούν μηνύματα στα οποία δεν πιστεύω», προσθέτοντας ότι αποστασιοποιείται «από τα πολιτικά πράγματα και θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στο να είμαι δημιουργικός».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Ο 43χρονος μουσικός και επιχειρηματίας, σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, της σταρ των τηλεριάλιτι, είναι γνωστός για τις εκκεντρικές του δηλώσεις και δεν είναι άμεσα σαφές εάν όντως σκοπεύει να κάνει αυτό που ανακοίνωσε. Άλλωστε έχει δηλώσει τουλάχιστον τρεις φορές πρόθυμος να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ, όπως το 2015 στην απονομή των MTV Video Music Awards και έχει περιληφθεί παλαιότερα από διεθνή ΜΜΕ στη λίστα των διασημοτήτων που θα μπορούσαν να εκθρονίσουν τον Τραμπ. Αν τελικά υλοποιήσει την τελευταία του υπόσχεση θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον φίλο του, Ντόναλντ Τραμπ.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έστησαν πάρτι μετά το tweet του Κάνιε Γουέστ

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

In 2020, we’ve had: – WW3 scares

– Kobe & Gigi’s death

– Australia burning

– A worldwide pandemic

– All sporting events cancelled

– Confirmed UFO sightings

– Murder Hornets

– Riots across the Country

– Anonymous returned

– New strain Flu

-Kayne running for pres

It’s only July. — Gabriel Pruitt (@iamsmoothg) July 5, 2020

My reaction to Kanye running for president … like this year couldn’t get any worse (Chill 2020 that’s not a dare or a challenge) pic.twitter.com/9T2V0KSxeo — Dana T ♎️⚖️ (@DanaT926) July 5, 2020