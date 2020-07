Μπάσκετ – Μπαρτσελόνα: ΜπαρτΣάρας!

Μπάσκετ – Μπαρτσελόνα: Ενα σπουδαίο deal πραγματοποίησε η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί έκαναν δικό τους τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που θα πάρει τη θεση του Πέσιτς στον πάγκο των μπλαουγκράνα! Ο Λιθουανός θα είναι ο μαέστρος της ομάδας και θα προσπαθησεί να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης! Ο Σάρας, λοιπόν, αποχώρησε από τη Ζαλγκίρις και ως το πιο καυτό όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τον Ομπράντοβιτς θα δοκιμαστεί σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες τις Ευρώπης.

Η Μπαρτσελόνα τον είχε στο νούμερο 1 της λίστας της και λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Πέσιτς. Οι “μπλαουγκράνα” μπήκαν γρήγορα στην κουβέντα για να μην αφήσουν περιθώρια να αντιδράσει η Φενέρ. Η οποία είχε αρχικά στραφεί στον Σάρας μετά την αποχώρηση Ζοτς. ΤΟυ πρότειναν τριετές συμβόλαιο, ενώ μεγάλο τρόλο έπαιξε και το ότι η ομάδα της Βαρκελώνης, έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην γηραιά ήπειρο, με τρομερό βάθος!

Θυμίζουμε, ο Λιθουανός έχει υπάρξει και παίχτης της Μπάρτσα. Εκεί μάλιστα, σήκωσε για πρώτη φορα στην καριέρα του την Ευρωλίγκα (2003). Τώρα, θα προσπαθήσει να το επαναλάβει και σαν προπονητής της. Οι “μπλαουγκράνα” έχουν να γευτούν την κορυφή της Ευρώπης 10 χρόνια. Τελευταίος τίτλος ήταν αυτός στο Παρίσι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Γιασικεβίτσιους ταξιδεύει στην Βαρκελώνη, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της κορυφής. Η Μπάρτσα απο την πλευρά της, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους, με μια φωτογραφία του Λιθουανού να φιλάει το έμβλημα της ομάδας. Από την άλλη, η Ζαλγκίρις τον ευχαρίστησε για όσα προσέφερε στην αγαπημένη του ομάδα.

🏀🔥 Sarunas Jasikevicius will coach @FCBbasket for the next three seasons

✍ The club have reached an agreement with the coach through to 30 June, 2023: https://t.co/ez7KJVjDaC

🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/Sn4BDj5xVk

— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020