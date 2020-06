Σπυροπούλου ίνστα: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με τις φωτογραφίες της στα social media η όμορφη παρουσιάστρια

Σπυροπούλου ίνστα: Μπορεί η θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο η Κωνσταντίνα Σπουροπούλου με τις φωτογραφίες της στο instagram ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Η sexy παρουσιάστρια από την Ρόδο βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Πόρτο Χέλι και καθημερινά να φροντίζει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για το πως περνάει στις διακοπές της. Η πρώην παίκτρια από το “Just the 2 of us” και πολύ καλή φίλη του Νίκου Κοκλώνη ως λάτρης των social media δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αρκετές φωτογραφίες τις με μαγιό όπου κάνει ηλιοθεραπεία και απολαμβάνει τον ελληνικό καλοκαιρινό ήλιο γράφοντας στη λεζάντα: “Life is better in a bikini”.

Από κει και πέρα να αναφέρουμε ότι η όμορφη Ροδίτισσα που έχει τσαλακωθεί ουκ ολίγες φορές για να είναι στα φώτα της δημοσιότητας δεν έχασε κιλά και παραμένει με κορμί μεσογειακό. Αυτό δηλαδή που της πάει. Έτσι λοιπόν, χωρίς κόμπλεξ πόζαρε με το ολόσωμο μαγιό της στην παραλία και τα likes έπεσαν… βροχή. Εμείς πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε πως η Κωνσταντίνα μας αρέσει και με και χωρίς φίλτρα!

https://www.instagram.com/p/CB3UaBpBxZh/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/CCBxXXfhHHE/?utm_source=ig_embed

