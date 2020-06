ΗΠΑ: Ιστορική απόφαση στο Μισισιπή

ΗΠΑ: Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόυντ στις ΗΠΑ φαίνεται πως επιτάχυναν και άλλες εξελίξεις στη χώρα. Η Βουλή και η Γερουσία του Μισισιπή ψήφισαν και ενέκριναν χθες την αφαίρεση του εμβλήματος της Συνομοσπονδίας των Νότιων Πολιτειών της Αμερικής από τη σημαία της πολιτείας. Το Μισισίπι είναι η τελευταία αμερικανική πολιτεία που έχει στη σημαία της το έμβλημα της Συνομοσπονδίας. Αυτό υπήρξε η σημαία των Νοτίων κατά των αιματηρό Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, που διήρκεσε από το 1861 έως το 1865 και έληξε με ήττα του Νότου. Έκτοτε η σημαία παρέμεινε σε διάφορους χώρους επίσημους και μη ως υπόμνηση του αγώνα και μελλοντική υπόσχεση εξέγερσης.

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια του κύματος διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ, που αναζωπύρωσε τη διαμάχη σχετικά με την διατήρηση συμβόλων της σκλαβιάς και των φυλετικών διακρίσεων. Η μέχρι τώρα εν χρήσει σημαία περιλάβανε το πρότυπο – κόκκινο φόντο, μπλε σταυρό διαγώνιο, με μικρά λευκά αστέρια – που αντιπροσώπευε τις νότιες πολιτείες, που αντιτάχθηκαν στην κατάργηση της δουλείας κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου.

It’s official the Mississippi state flag has been removed from the House and Senate! It’s a great day!!! pic.twitter.com/jReu5Wgs8i

— Jordan M. Jefferson 🇺🇸 (@PlanetJordanTv) June 28, 2020