Εθνική Ελλάδας – Nations League: Νέο πρόγραμμα

Εθνική Ελλάδας – Nations League: Η πανδημία του κορωναϊού και οι καραντίνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όχι απλά επηρέασαν το ποδόσφαιρο και τα εν ισχύ καλεντάρια. Σμπαράλια έγινε ο προγραμματισμός. Δεν ήταν μόνο οι διασυλλογικές διοργανώσεις που αναβλήθηκαν και θα έχουμε ολοκλήρωσή τους τον Αύγουστο. Ήταν και οι αναβολές στις εθνικές διοργανώσεις και οι καραμπόλες που έχουν γίνει. Τα πλέι οφ του Nations League που θα διεξάγονταν το Μάρτη δεν έγιναν ποτέ, θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο και το Euro ακυρώθηκε για φέτος, θα λάβει χώρα του χρόνου το καλοκαίρι!

Οι παραπάνω αλλαγές έφεραν νέες τροποποιήσεις, αυτή τη φορά στο νέο Nations League στο οποίο επαναδραστηριοποιείται και η εθνική μας, στον 3ο όμιλο της Γ’ κατηγορίας! Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, όπως το ανακοίνωσε η ΟΥΕΦΑ, η Εθνική μας ομάδα κάνει πρεμιέρα με το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Σλοβενία στις 3 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της κόντρα στην ίδια ομάδα, εντός έδρας όμως, την 18η Νοεμβρίου!

👉 The UEFA #NationsLeague group stage schedule is complete. Who does your side face?

— UEFA (@UEFA) June 26, 2020