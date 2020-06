Snik J2US: Η Ηλιάνα, το ψευδώνυμο και το story στο Instagram που έγινε viral

Snik J2US: Ο Snik βρέθηκε στο πλατό του J2US, το βράδυ του Σαββάτου και έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Κοκλώνη. Ο ράπερ μίλησε για τη σχέση του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον θαυμασμό που τρέφει για τον Παντελή Παντελίδη και εξήγησε τον λόγο που σπάνια δίνει συνεντεύξεις στην τηλεόραση. «Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα media, δεν ξέρω αν έχουν πρόβλημα μαζί μου… Καθημερινά παίρνω πολλά μηνύματα για να πάω σε εκπομπές… Απλά αν πήγαινα σε όλες τις εκπομπές που μου λένε δεν θα ήμουν ο «Snik the hustla» , θα ήμουν ο… «Snik the γλάστρα» . Επιλέγω που θα πάω και κάποια στιγμή θα δώσω μια συνέντευξη και θα πω κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. No hate για κανέναν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά μου, έχω δουλέψει πολύ σκληρά… Αν δεν γνωρίζεις κάποιον, δεν ξέρεις τι είναι. Οπότε, καλό θα ήταν να με γνωρίσουν πρώτα στα πάνελ και μετά να μιλήσουν ανάλογα…».

Όπως είπε στον Νίκο Κοκλώνη είναι μεγάλος θαυμαστής του Παντελή Παντελίδη. «Μου αρέσει πάρα πολύ ο Παντελίδης. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του. Μου διαφεύγουν τα τραγούδια του, αλλά τα ακούω και στο σπίτι του, όταν είμαι λίγο down. Μεγάλος σεβασμός στον Παντελή. RIP κιόλας στον άνθρωπο. Είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχουν περάσει από την ελληνική σκηνή. Δείχνω μεγάλο σεβασμό γιατί έγραφε τους στίχους του μόνος του…».

Snik J2US: Τα ΜΜΕ και το περσινό βίντεο

Ο γνωστός ράπερ μίλησε και για το πως αντιμετωπίζει τα ΜΜΕ που ασχολούνται τον τελευταίο καιρό με την προσωπική του ζωή. «Το γεγονός ότι τα media ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή είναι κι αυτό ένα μέρος της δουλειάς μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν νομίζω ότι εγώ δίνω αφορμές. Στα social media δεν μιλάω για την κοπέλα μου ούτε για την προσωπική μου ζωή…».

Τέλος, ο Snik ρωτήθηκε και για το instastory που είχε κάνει στο παρελθόν με τη φράση «έχω λεφτά, τρώω καλά και έχω μου@@@@ γκόμενα»: «Το βίντεο αυτό με την απάντηση στον follower ήταν ενάμισι χρόνο πριν, δεν ήμουν τότε με την Ηλιάνα. Κάποιος το ανέβασε στο youtube, περσινά ξινά σταφύλια… Αφού αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω πουλάει, και το κορίτσι μου κι εγώ, είναι λογικό να το παίρνουν τα κανάλια και να το προβάλλουν. Ήταν ένα βίντεο πριν από δύο χρόνια, αν θέλετε κάνω νέο βίντεο τώρα να σας πω ότι τώρα έχω πιο ωραία κοπέλα. Η Ηλιάνα είναι η νούμερο 1 σε αυτό που κάνει…».