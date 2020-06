Κιτ Χάρινγκτον κούρεμα: Ξεχάστε το μαλλί Τζον Σνόου

Κιτ Χάρινγκτον κούρεμα: Το μαλλί του Τζον Σνόου που ξέρατε να το ξεχάσετε. Του ήρθε χαρτί για στράτευση φαίνεται του Κιτ Χάρινγκτον και άλλαξε. Κι όμως ο γνωστός σταρ του Game Of Thrones δεν άντεξε και το έκοψε το μαλλί του. Μάλιστα, το μαλλί που τον έκανε γνωστό σαν Jon Snow σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο τα κούρεψε αλλά τα έκοψε και πολύ. Λες και θα πάει φαντάρος είναι.

Τον πετύχανε να κάνει τον περίπατο του μαζί με το σκύλο του στο Λονδίνο και δεν το πιστέψαμε πως διέπραξε αυτή την ιεροσυλία. Ούτε ο Σαμψών τέτοιο έγκλημα. Τώρα μοιάζει περισσότερο με κάποιον action hero παρά με τον King Of The North του Game Of Thrones.

Κιτ Χάρινγκτον κούρεμα: Γιατί κουρεύτηκε

O ηθοποιός, τώρα στα 33 του, προφανώς θα έχει στα σκαριά κάποιο ρόλο που απαιτεί να έχει κοντό μαλλί. Όλοι μας κάπως μπερδευτήκαμε με το τελείωμα του Game Of Thrones και τώρα που τον βλέπουμε και με το φανταρίστικο μαλλί μπερδευόμαστε ακόμη πιο πολύ μιας και όλοι μας περιμένουμε εκείνο το διαβόητο spin off του Game Of Thrones που θα λέει την ιστορία της Δυναστείας των Ταργκάριεν και που μας έχει υποσχεθεί το HBO Max. Εμείς περιμένουμε με αγωνία τι θα γίνει, ακόμη κι αν ο Jon Snow έκοψε τη φημισμένη του χαίτη.

