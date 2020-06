Νεκρός Αφροαμερικανός – Ατλάντα: Επεισόδια μετά τη δολοφονία 27χρονου από αστυνομικό

Νεκρός Αφροαμερικανός – Ατλάντα: Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ακόμη ένας μαύρος πολίτης στις ΗΠΑ. Η αστυνομία ανέφερε πως ο 27χρονος Ρεϊσάρντ Μπρουκς πρόβαλε αντίσταση στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν διότι το αλκοτέστ στον οποίο τον υπέβαλαν έδειξε ότι δεν ήταν νηφάλιος. Ο Βικ Ρέινολντς, ο διευθυντής του GBI, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι βίντεο από κάμερες έξω από το εστιατόριο Γουέντις μοιάζει να δείχνει πως ο Μπρουκς απέσπασε τέιζερ, συσκευή που προκαλεί ηλεκτροσόκ, που είχε πάνω του ο ένας από τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει. «Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός (…) βγάζει το όπλο του από τη θήκη του, πυροβολεί, πετυχαίνει τον Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης κι εκείνος πέφτει», περιέγραψε ο Ρέινολντς. Στο βίντεο που τράβηξε ο αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς.

Αποσπά το τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε στο πόδι του. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

About time to take guns out of this so called “Police” hands. Funding police is like funding terrorism. #AtlantaShooting #Atlanta #AtlantaPolice #Policeterrorism #Blacklivesmatter #AtlantaPD pic.twitter.com/kgKDLw56Cs

— We, the People (@iHumanityUSA) June 13, 2020