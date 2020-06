Τούρκος διπλωμάτης ντολμαδάκια: «Τούρκοι και Έλληνες ενωθήτε»

Τούρκος διπλωμάτης ντολμαδάκια: Να ξεχάσουν για λίγο τις διαφορές τους και να ενωθούν απέναντι σε έναν κοινό εχθρό και συγκεκριμένα τα… ντολμαδάκια με κέτσαπ ζητεί από Έλληνες και Τούρκους, ο διπλωμάτης Ουμούτ Ακάρ με ανάρτησή του στο Twitter. «Αγαπητοί Έλληνες αδερφοί και αδερφές. Ξεχάστε τις διαφορές μας. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε εναντίον ενός κοινού εχθρού», έγραψε ο Ουμούτ Ακάρ. Η φωτογραφία του δημοφιλούς αυτού πιάτου με συνοδεία κέτσαπ προκάλεσε πολλά σχόλια από χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, καθώς η συγκεκριμένη εκδοχή των ντολμάδων αποτελεί σχεδόν «ύβρι» και για τις δύο κουζίνες.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση Έλληνες αλλά και Τούρκοι υπογραμμίζουν ότι κάπως έτσι πρέπει να αισθάνονται οι Ιταλοί όταν βλέπουν άλλους λαούς να βάζουν κέτσαπ στα μακαρόνια ή κρέμα γάλακτος στη δημοφιλή καρμπονάρα. Παρόλο που όπως τονίζουν ορισμένοι σχολιαστές η παραλλαγή των ντολμάδων με κόκκινη σπιτική σάλτσα δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη στην μικρασιατική κουζίνα, ωστόσο άπαντες συμφωνούν ότι η προσθήκη κέτσαπ αποτελεί casus belli.

Dear #Greek brothers&sisters. Forget about our differences. It’s time to get united against a common enemy 😊

🇹🇷🧿🇬🇷 pic.twitter.com/TK9ghM3z4Z

— 🇹🇷 Umut Acar (@AcarUmut) June 10, 2020