Just the 2 of us: Με μια καλεσμένη που ταρακούνησε τη σκηνή, δυνατές ερμηνείες, θέαμα και ανατροπές, το λαμπερό σόου μας χάρισε απόψε ακόμα ένα υπέροχο σαββατόβραδο. Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε στη σκηνή του Just The 2 Of Us και έβαλε φωτιά στο Σαββατόβραδο, ξεσηκώνοντας παίκτες και επιτροπή! Η μεγάλη έκπληξη βέβαια ήρθε όταν τη συνόδευσε τραγουδιστικά και ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης. Πολλή συζήτηση είχε γίνει για το εάν τελικά ηΆντζελα Δημητρίου θα ήταν στην κριτική επιτροπή του J2US. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, ωστόσο η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού τηλεοπτικού σόου, το βράδυ του Σαββάτου. Μετά την πολυσυζητημένη πρόταση συμμετοχής της στην κριτική επιτροπή του σόου, εμφανίστηκε τελικά σε αυτό. Η Λαίδη έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα να ξεσηκώνει το κοινό με τα τραγούδια της.

Η Άντζελα Δημητρίου τραγούδησε το «Έλεος» σε ντουέτο με τον Νίκο Κοκλώνη ο οποίος ανέλαβε την αραβική εκτέλεση, ενώ η ίδια ερμήνευσε πολλές από τις επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας τους παίκτες αλλά και τους κριτές του σόου αφού έκανε τη Βίκυ Σταυροπούλου να δείξει το περιστεριώτικο τσιφτετέλι. Όπως κάθε εβδομάδα έτσι και σήμερα ήρθε η δύσκολη ώρα της αποχώρησης με τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώνει τα πρώτα τρία ζευγάρια που σώθηκαν βάσει βαθμολογίας κριτών και τηλεοπτικού κοινού.

Just the 2 of us: Τα ζευγάρια που σώθηκαν από τη βαθμολογία των κριτών

Αυτά ήταν η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη, ο Τάσος Ξιαρχό με την Κόνι Μεταξά και ο Ετεοκλής Παύλου με την Ελένη Χατζίδου. Επόμενοι που πέρασαν στην επόμενη φάση ήταν η Έρρικα Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης με τον Γιώργο Λιβάνη, ο Ορφέας Παπαδόπουλος με την Άρτεμη Ματαφιά και τέλος η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Χρήστο Ζώτο. Τα δύο ζευγάρια που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν ο Λεωνίδας με την Κρυσταλλία και ο Τρύφωνας με τη Χαρά. Τελικά από το λαμπερό σόου αποχώρησαν ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης με την Κρυσταλλία με τον ηθοποιό να μη μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του από τη συγκίνηση ενώ αποχαιρετούσε τους κριτές.

Just the 2 of us: Το καυτό φιλί και ο εκνευρισμός του Τάσου Ξιαρχό

Το ζευγάρι των δύο καλλιτεχνών, που ειδικά στα τελευταία σόου έχουν κερδίσει τις καλύτερες κριτικές και τις πιο υψηλές βαθμολογίες, απόψε τραγούδησαν το «Τραγούδι των Γύφτων». Μάλιστα στο τέλος αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί στο στόμα που κανείς δεν περίμενε. Όμως οι κριτές δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται με την εμφάνισή τους αυτή. Μπορεί όλοι με μία φωνή να χειροκρότησαν την ξεχωριστή αυτή προσπάθεια και το γεγονός ότι τόλμησαν να πουν ένα τέτοιο διαφορετικό και απαιτητικό κομμάτι, όμως επεσήμαναν πως δεν ήταν αυτή η καλύτερή τους εμφάνιση. Όχι πως δεν τους είπαν για ακόμα μία φορά «καλλιτεχνάρες». Με τη Δέσποινα Βανδή να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για το ταλέντο τους.

Όμως, όλοι τους είπαν πως τούς έχουν δει σε πιο όμορφες, καλλιτεχνικά, στιγμές τους. Ο Τάσος Ξιαρχό ενώπιον των κριτών και με αφορμή το τραγούδι που αναφέρεται στη φυλή των Ρομά μοιράστηκε μία εμπειρία του από την παιδική του ηλικία, όταν η μητέρα του, όπως είπε, πουλούσε ρούχα στο Ζεφύρι. Στη συνέχεια, όμως, συνέβη κάτι περίεργο που δεν περίμενε κανείς. Την ώρα που και οι δύο έπρεπε να μεταβούν στο celebrity room για να συνομιλήσουν με τη Βίκυ Κάβουρα, εμφανίστηκε εκεί μόνη της η Κόννυ. Στο παρασκήνιο εκείνη την ώρα επικρατούσε ένας μικρός πανικός. Ο Τάσος Ξιαρχό είχε επιστρέψει εκεί και άλλαξε αμέσως ρούχα, αρνούμενος να ακολουθήσει την παρτενέρ του. Ο εκνευρισμός του ήταν έκδηλος αλλά κανείς δεν έμαθε τον πραγματικό λόγο. Δείτε την εμφάνιση του ζευγαριού αλλά και την όχι και τόσο καλή κριτική που δέχτηκε από τους κριτές.

