Δίαιτα καλοκαίρι: Χάσε τη κοιλιά γρήγορα

Δίαιτα καλοκαίρι: Μήπως η πιο «προβληματική» περιοχή στο σώμα σου, εκείνη που συσσωρεύει το περισσότερο λίπος, είναι η κοιλιά; Η κοιλίτσα, το σωσίβιο και τα παχάκια, ή όπως αλλιώς και να πεις την συσσώρευση λίπους στην περιοχή αυτή, είναι ένα από τα «προβλήματα» που απασχολούν τις περισσότερες γυναίκες.

Ευτυχώς το καλύτερο γιατρικό βρίσκεται στην κουζίνα σου και είναι πεντανόστιμο! Παρακάτω θα βρεις τις τροφές που θα σού χαρίσουν επίπεδη κοιλιά και θα λιώσουν το λίπος:

Δίαιτα καλοκαίρι: 1. Αμύγδαλα

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2015 στο The Journal of the American Heart Assiciation, μόνο 42 γραμμάρια αμύγδαλα την ημέρα είναι αρκετά για να μειώσεις σημαντικά το κοιλιακό λίπος και το λίπος των ποδιών. Μπορούν να σε βοηθήσουν επίσης να χάσεις πόντους από την περιφέρεια της μέσης.

2. Γλυκοπατάτα

Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι θα μένεις χορτάτος για αρκετή ώρα. Άσε που η γλυκιά γεύση της ικανοποιεί και τη λιγούρα για γλυκό!

3. Γκρέιπφρουτ

Εάν δεν θέλεις ο οργανισμός σου να αποθηκεύει τα λιπαρά φαγητά ως λίπος, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τρως πολλά γκρέιπφρουτ. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες του Τμήματος Θρεπτικών Επιστημών και Τοξικολογίας του Berkeley, το φρούτο αυτό «εξουδετερώνει» τα λιπαρά φαγητά.

4. Τσάι

Βρετανική έρευνα με επικεφαλής την Susanne Henning βρήκε ότι το μαύρο τσάι μειώνει την ποσότητα των βακτηρίων που σχετίζονται με την παχυσαρκία και αυξάνει εκείνη που σχετίζεται με την άλιπη σωματική μάζα, επιταχύνοντας παράλληλα το μεταβολισμό. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutriotion, η κατανάλωση 5 κουπών πράσινου τσαγιού σε συνδυασμό με 25 λεπτά καθημερινής σωματικής άσκησης, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά με το αδυνάτισμα.

5. Μούρα

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας ανακάλυψε ότι ποντίκια που έτρωγαν κάθε μέρα 3 μερίδες μούρων, είχαν 73% λιγότερα λιποκύτταρα. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, όπου ποντίκια που έτρωγαν σκόνη μύρτιλλου με τα γεύματά τους είχαν λιγότερο κοιλιακό λίπος μετά το πέρας της έρευνας.

6. Καυτερές πιπεριές

Η καθημερινή κατανάλωση καψαϊκίνης, ουσίας στις καυτερές πιπεριές. επιταχύνει την απώλεια λίπους από την περιοχή της κοιλιάς, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition. Επιπλέον, οι άνδρες που έτρωγαν πικάντικα ορεκτικά κατανάλωναν 200 λιγότερες θερμίδες σε μεταγενέστερα γεύματα σε σύγκριση με εκείνους που επέλεγαν πιο ήπιες γεύσεις, σύμφωνα με μια δεύτερη μελέτη από Καναδούς ερευνητές.

7. Δημητριακά ολικής αλέσεως

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Ταφτς, όσοι έτρωγαν σε καθημερινή βάση 3 ή περισσότερες μερίδες δημητριακών ολικής αλέσεως, όπως βρώμη και καστανό ρύζι, παρουσίασαν 10% λιγότερο κοιλιακό λίπος από εκείνους που κατανάλωναν την αντίστοιχη ποσότητα σε απλούς υδατάνθρακες, όπως ζυμαρικά και λευκό ψωμί.

