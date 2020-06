Αντιπαθητικοί συνάδελφοι: Κατηγορίες και αντιμετώπιση

Αντιπαθητικοί συνάδελφοι: Ναι υπάρχουν μέρες που η δουλειά δεν «παλεύεται». Και σαν να μην φτάνανε όλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσεις και τους αντιπαθητικούς συναδέλφους. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχει συμβεί σε όλους μας να αντιπαθήσουμε κάποιον από την πρώτη ματιά χωρίς να ξέρουμε τον λόγο. Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει τουλάχιστον ένα σπαστικό συνάδελφο που μετανιώσαμε την ώρα και τη στιγμή που είχαμε την τύχη –ξεκάθαρη ατυχία– να τον γνωρίσουμε. Αυτούς τους τύπους που μας ενοχλούν, κάνουν δύσκολη ή και ανυπόφορη κάποιες φορές την καθημερινότητα μας, ενώ σε ακραίες καταστάσεις μπορούν ακόμα και να μας ωθήσουν στο ψάξιμο για ένα ενός άλλου εργασιακού περιβάλλοντος. Για να μην τρελαθείς και να μη φτάσεις σε σημείο που να θες να παραιτηθείς, τότε πρόσεξε καλά! Πάρε μια βαθιά ανάσα και χαλάρωσε. Κάτι δεν σου αρέσει, αλλά δεν μπορείς να προσδιορίσεις τον λόγο.

Μερικές φορές, το να αντιπαθούμε κάποιον είναι ένα εντελώς φυσιολογικό και αποδεκτό κομμάτι της ζωής. Όλοι είμαστε διαφορετικοί και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν τα πάμε καλά. Είτε γιατί δεν ταιριάζουν οι προσωπικότητές μας, είτε επειδή εκείνος ή εκείνη αποκτά ανταγωνιστική διάθεση απέναντί εμάς. Η επιστήμη εξηγεί ότι όταν συναντάμε άλλους ανθρώπους, κρίνουμε αυτόματα εάν μας αρέσουν ή όχι, χωρίς απαραίτητα να ξέρουμε ακριβώς το γιατί.

Αντιπαθητικοί συνάδελφοι: Ο ξερόλας

Τουλάχιστον από αυτά που έχω βιώσει εγώ η πρώτη κατηγορία αντιπαθητικού συνάδελφου ονομάζεται ο «ΞΕΡΟΛΑΣ». O «ΞΕΡΟΛΑΣ» λοιπόν έχει άποψη για τα πάντα (ακόμα και αν γνωρίζει ελάχιστα για το αντικείμενο που πραγματεύεται), ενώ δεν έχει κανένα δισταγμό στο να την εκφράσει φωναχτά, επίμονα και με στόμφο. Το κόλπο με τη «ξερόλικη» συμπεριφορά είναι να βρει απέναντι της έναν ακλόνητο βράχο. Με το που το συνειδητοποιήσει αυτό, χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του και δεν ασχολείται πια μαζί σας, επιτρέποντας σας να συνεχίσετε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Πάμε τώρα στον «ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ» που με το παραμικρό, παραπονιέται σε κάθε αλλαγή, δυσανασχετεί κάθε φορά που πρέπει να ξεκινήσει μια νέα δραστηριότητα. Βρίσκει πάντοτε κάτι που θα τον «ρίξει» και του «φταίνε» πάντα οι «άλλοι» και για τα πάντα. Τί θα κάνετε με αυτούς;

Αντιπαθητικοί συνάδελφοι: Ο μοναχικός λύκος

Επειδή συνήθως πιστεύουν ότι κανείς δεν τους θεωρεί σημαντικούς, ότι κανείς δεν δίδει βαρύτητα στα όσα λένε, ότι κανείς δεν τους προσέχει, αλλά και ότι αν προσπαθήσουν περισσότερο κανένας δεν θα το εκτιμήσει…. εδώ σας θέλω…. εκπλήξτε τους! Τρίτος και καλύτερος ο «ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ». Δεν ασχολείται με τα κοινά και δεν συμμετέχει σε παρέες, ενώ παράλληλα δεν ασπάζεται την κοινή άποψη και δεν ακολουθεί τις διαδικασίες όπως θα θέλαμε. Πολύ δύσκολος τύπος, καθώς δεν μας αποκαλύπτει το πώς πραγματικά αισθάνεται, δεν γνωρίζουμε το τι τον παρακινεί για να αποδώσει και καταλήγουμε να προσπαθούμε καθημερινά να μαντέψουμε και αν πέσουμε μέσα πέσαμε. Η απάντηση σε αυτούς τους απίστευτα δύσκολους ανθρώπους είναι να τους αλλάξετε τα φώτα…δηλ. Να βάλετε στοίχημα με τον εαυτό σας για να του γνωρίσετε τον κόσμο τις ομαδικότητας. Ρωτάτε τον απόψεις, τί θα έκανε αυτός, αν συμφωνεί με κατί ή αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, κάντε τον με απλά λόγια να νιώσει πως η παρουσία του στην ομαδικότητα είναι αναγκαία.

Αντιπαθητικοί συνάδελφοι: Οι κουτσομπόληδες

Last but not least, οι κουτσομπόληδες. Αλίμονο σου αν πέσεις στο στόχαστρό τους. Δεν θα υπάρχει κίνηση σου που να μην γίνεται φανερή, δεν θα υπάρχει πράξη σου που να μένει στην αφάνεια. Θα αναρωτιέσαι στο τέλος αν σε έχουν καλωδιώσει και παρακολουθούν τη ζωή σου από την κάμερα στο μικρό δωματιάκι του σπιτιού τους. Τόσο διακριτικοί καταφέρνουν να γίνουν….! Αλλά να σας πω και κάτι; Λόγια είναι αυτά και ξεχνιούνται! Ότι και να κάνεις, ακόμη και τίποτα να είναι αυτό, αυτοί θα βρουν να πουν και να συζητήσουν! Σήμερα είσαι εσύ στο επίκεντρο, αύριο ο απέναντι, μεθαύριο και οι δυο μαζί. Ας τους να λένε. Το καλύτερο όπλο σε τέτοιους είδους καταστάσεις ανθρώπων είναι η αδιαφορία. Καλή σας επιτυχία και καλό κουράγιο λοιπόν. Και να θυμάστε ότι τουλάχιστον δεν είστε μόνοι. Όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τέτοια άτομα και στο κάτω-κάτω όσοι συμπεριφέρονται έτσι να ξέρετε πως κρύβουν μια ανασφάλεια, κάτι που δε θα τους αφήσουμε να μας μεταδώσουν όσο κι αν το προσπαθούν. Γιατί η δικιά μας η ζωή είναι πολύ καλύτερη από αυτούς και το σημαντικό; Εμείς λατρεύουμε τη δουλειά μας και δεν θα την αφήναμε για κανένα τέτοιον τοξικό άνθρωπο.

