Τζούλια Κόλλια vs Φωτεινή Πετρογιάννη: Θα τις δούμε στο ρινγκ;

Τζούλια Κόλλια vs Φωτεινή Πετρογιάννη: Η Τζούλια Κόλλια είναι από την Πάτρα και είναι μία από τις 11 παίκτριες του My style Rocks 2. Ξεκίνησε την καριέρα της από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της περιοχής “Super B”. Η όμορφη Πατρινή αν και σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για στελέχη επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κέρδισε το μόντελινγκ. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μόδα από την ηλικία των πέντε (5), όπου τότε ξεκίνησε να τσακώνεται με τη μαμά της για ρούχα και συνδυασμούς. Πιστεύει πως το My Style Rocks είναι μια εμπειρία ζωής, όμως και μια ευκαιρία για να ασχοληθεί πιο σοβαρά με το χώρο της μόδας, κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει μέχρι τώρα, εξαιτίας των σπουδών άλλα και άλλων υποχρεώσεων. Θαυμάζει το στυλ της Μπλέικ Λάιβλι. Το 2017 συμμετείχε στο Madwalk.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη είναι αυτό που λέμε κορίτσι για σπίτι. Είναι η κοπέλα που θέλεις να πάρεις από το χέρι και να την συστήσεις στη μάνα σου, λέγοντας της «να είδες, τσάμπα ανησυχούσες». Είναι προσιτή, είναι χαρούμενη, έχει χιούμορ και όλα τα παραπάνω τα βγάζει τόσο κάθε Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του ALPHA «Καλύτερα δεν γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, όσο και στο Thema Radio.

Τζούλια Κόλλια vs Φωτεινή Πετρογιάννη: Στο ρινγκ

Έφυγε η καραντίνα και για να μη μείνουν πίσω στα καλοκαιρινά του πλάνα, εδώ και λίγες μέρες τις παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά να προπονούνται. Το θέμα είναι ότι επέλεξαν ένα κατεξοχήν δυναμικό τρόπο. Ποιον; Το kick boxing. Τη προπόνηση τους έχει αναλάβει ένα άλλο κορίτσι του χώρου , όπου μας έχει απασχολήσει και για τις νίκες που έχει φέρει μέσα στο ρινγκ αλλά και με τις ικανότητες της να ασχολείται με το χώρο της παρουσίασης. Ο λόγος για την Μαρία «Iron Barbie» Πανταζή!

ΥΣ: (για τους άντρες) Στο Ινσταγκραμ γίνονται live οι συνεδρίες των κοριτσιών