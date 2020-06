Τουρκία γεωτρήσεις – Κρήτη: Ετοιμάζεται για νέα κρίση η Ελλάδα

Τουρκία γεωτρήσεις – Κρήτη: “Κόκκινο” έχουν χτυπήσει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Τουρκία να ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών. Την ίδια ώρα, η Αθήνα δηλώνει αποφασισμένη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση αλλά το “αυτί” της Άγκυρας δεν ιδρώνει, παρά τα αυστηρά μηνύματα. Τις ελληνικές θέσεις στηρίζουν με δημόσιες τοποθετήσεις τους τόσο οι Βρυξέλλες όσο και οι ΗΠΑ που καταδικάζουν τις ενέργειες της Άγκυρας. Ο Ερντογάν ρίχνει όλο το βάρος του στους ενεργειακούς πόρους αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα έχουν οι κινήσεις του σε ευαίσθητες περιοχές. Μάλιστα, μετά την προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ακολούθησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην οποία σημειώνεται πως η Άγκυρα “δεν θα κάνει πίσω και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, χωρίς καμία υποχώρηση”.

Επίσης τονίζεται η στήριξη της Τουρκίας στη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης: “Η χώρα μας θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτικές συμβουλές στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης για ειρήνη και ευημερία, διατηρώντας την εδαφική ακεραιότητά της”. Η Άγκυρα εξακολουθεί να δίνει χάρτες στην δημοσιότητα προκειμένου να δείξει πως είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεωτρήσεις νότια της Κρήτης παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην διεθνή κοινότητα. Μάλιστα υπεύθυνος Ναυτιλίας του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Τσαγατάι Ατζιές, έδωσε ανέβασε στα social media την θαλάσσια περιοχή που θα γίνουν οι έρευνες.

O σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξανδρος Διακόπουλος μιλώντας στο Open υποστήριξε πως στην περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε γεωτρήσεις νότια της Κρήτης απάντησε. “Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένας σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί και λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για τη χώρα μας. Βέβαια, η Τουρκία γνωρίζει πως δεν έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της και για αυτό προσπαθεί να φέρει τη χώρα μας σε μια καθαρά πολιτική συζήτηση”.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου ο κ Διακόπουλος σημείωσε “πως τέτοιες συζητήσεις που ήδη γίνονται δεν έχουν δυσάρεστες καταλήξεις”, ενώ για το ενδεχόμενο να παραβιάσουν τα υδάτινα σύνορα της χώρας μας τόνισε “θα αντιδράσουμε όπως ήδη έχουμε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους, ακόμα και στρατιωτικά, αν και θεωρούμε πως κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί”.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές κινήσεις με τον Νίκο Δένδια να κλιμακώνει της κινήσεις απέναντι στην Άγκυρα. Η αρχή έγινε με το διάβημα, ακολούθησε η κλήση του Τούρκου πρέσβη στο ΥΠΕΞ, η συνέχεια δόθηκε με τις επιστολές στον ΟΗΕ με στόχο να μπλοκάρει η ελληνική πλευρά την τουρκική υποψηφιότητα για την προεδρία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα επόμενα 24ωρα θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις όπως η ενημέρωση του ΝΑΤΟ αλλά και των Ευρωπαίων υπουργών εξωτερικών. Αποστάσεις από τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας πήρε ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας Φράνσις Φάνον μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνο -Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

“Δεν σχολιάζουμε τα θαλάσσια σύνορα των χωρών αλλά ένα μνημόνιο δεν μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τρίτων χωρών όπως η Ελλάδα. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή. Δεν σχολιάζουμε μελλοντικές ενέργειες που μπορεί να συμβούν ή όχι, ενθαρρύνουμε τα κράτη να σταματήσουν προκλητικές ενέργειες, συμπεριφορές και δηλώσεις. Η Τουρκία, κατέληξε, είναι σημαντική χώρα και θέλουμε να παραμείνει σε προσανατολισμό προς τη Δύση”.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, σε σχέση με εξαγγελθείσες έρευνες στα νότια και ανατολικά της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, παραπέμποντας στα συμπεράσματα των υπουργών Εξωτερικών της 15ης Μαΐου. Ο Ζοσέπ Μπορέλ τόνισε χαρακτηριστικά ότι “είμαστε σε στενή επαφή με τους συναδέλφους μας, τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και επίσης της Κύπρου, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την κατάσταση των γεωτρήσεων και καλούμε την Τουρκία να σταματήσει τη γεώτρηση στις περιοχές όπου υπάρχει ΑΟΖ ή χωρικά ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας”. Όπως τόνισε “και σχετικά με αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει ήδη στείλει ένα ισχυρό μήνυμα που απευθύνεται στην Τουρκία”.

Μόνο η Ρωσία μπορεί να αποτρέψει τους παράνομους τουρκικούς σχεδιασμούς, λέει στο Sputnik ο διεθνολόγος Πάμπος Χρυσοστόμου, Διευθυντής Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ρωσική διπλωματία μπορεί να φρενάρει με κάποιο τρόπο τις τουρκικές ενέργειες. Οι ΗΠΑ δεν θα ασχοληθούν και δεν έχουν πρόθεση να το κάνουν, καθώς οι τουρκικές ενέργειες στη Λιβύη βολεύουν τους Αμερικανούς. Σε αυτή τη φάση οι ΗΠΑ στηρίζουν την Τουρκία σιωπηρά, καθώς φοβούνται ότι θα επικρατήσει ο Χαφτάρ που είναι αντίπαλος στα δυτικά συμφέροντα. Έτσι επιθυμούν να στηρίξουν τον Σάρατζ.

Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η τουρκική παρουσία στη Λιβύη θα λειτουργήσει σαν αντίβαρο στη φερόμενη ρωσική επιρροή. Μια παρόμοια χλιαρή στάση είχαν οι Αμερικανοί και στο ζήτημα της Κύπρου που μίλησαν για αυτοσυγκράτηση σε περιοχές που διεκδικεί η Κύπρος και όχι σε περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ. Ας μην ξεχνάμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ στη χώρα του. Πρώτα η Αμερική λέει και αυτό ισχύει και εδώ».

Ο δεύτερος τρόπος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η προσπάθεια αποτροπής από τους Έλληνες. «Όλο αυτόν τον καιρό, οι Τούρκοι έκαναν έλεγχο στα αντανακλαστικά των Ελλήνων στον Έβρο. Με φρεγάτες, οι Έλληνες πρέπει να αντιδράσουν σε ενδεχόμενες θαλάσσιες τουρκικές έρευνες, σε παρανόμως αδειοδοτημένα οικόπεδα. Όπως αναχαιτίζει δηλαδή τα αεροσκάφη από αέρος, να αποτρέψει με αμυντικούς όρους τα τουρκικά πλοία. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα μιλάμε για γκριζάρισμα περιοχών. Το μεγάλο στοίχημα είναι μέχρι πού θα τραβήξει τη γραμμή ο Ερντογάν. Θα βγάλει το Μπαρμπαρός κοντά σε αυτές τις περιοχές συνοδεία φρεγατών; Τώρα, φαίνεται ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Η Ελλάδα να αντιδράσει, για να μην αποφασίσουν οι Αμερικανοί να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή με ζημιογόνα αποτελέσματα για την Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός στις 18:00 θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναμένεται μεταξύ άλλων να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. Παράλληλα ο Νίκος Δένδιας αρχίζει να ξεδιπλώνει το διπλωματικό οπλοστάσιο της χώρας με στόχο να μπλοκάρει τα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τον χάρτη της θαλάσσιας περιοχής στην Μεσόγειο, εντός της οποίας η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ ζήτησε από το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας να κάνει έρευνες υδρογονανθράκων. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διμερών Πολιτικών Σχέσεων και Υποθέσεων Ναυτιλίας, Αεροπλοΐας και Συνόρων του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Τσαγατάι Ερτζιγές, με ανάρτησή του στο Twitter δημοσίευσε τον επίμαχο χάρτη (βλ. Χάρτη 1), σημειώνοντας ότι αυτός αφορά στις περιοχές στις οποίες γίνεται αναφορά στη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο όπου η Τουρκία έχει δηλώσει στον ΟΗΕ και το αίτημα της ΤΡΑΟ για άδειες νέων ερευνών και γεωτρήσεων εντός αυτών των συνόρων.

Η επίμαχη περιοχή είναι προέκταση προς δυσμάς της ζώνης που είχε ανακηρύξει ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) η Τουρκία και ο σχετικός (παλιότερος) χάρτης είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης και είχε αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Ενέργειας.

Η περιοχή στην οποία ζητείται αδειοδότηση από της τουρκική ΤΡΑΟ αγνοεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) των νησιών και διακόπτει τη συνέχεια μεταξύ των ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. Η εν λόγω περιοχή αποτελεί επίσης τμήμα της θαλάσσια ζωνής που προβλέπει το μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη πέρυσι γαι την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση άδεια για έρευνες υδρογονανθράκων σε επτά σημεία. Το σχετικά ισάριθμα αιτήματα προς την Γενική Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Πετρελαϊκών Έργων (MAPEG) του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 30ης Μαΐου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της Τουρκίας.

Τα επτά σημεία βρίσκονται πάνω στη νοητή γραμμή που ξεκινά από τα βορειανατολικά της Ρόδου, συνεχίζει ανατολικά της Ρόδου, της Καρπάθου περνάει ανατολικά της Κρήτης και καταλήγει στα νοτιοανατολικά της μεγαλονήσου. Πρόκειται για τα θαλάσσιαοικόπεδα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων με τις εξής κωδικές ονομασίες:

