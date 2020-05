Τζορτζ Φλόιντ νεκροί: Δεύτερος θάνατος μετά τον 19χρονο

Τζορτζ Φλόιντ νεκροί: Συνεχίζονται τα επεισόδια στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Την ίδια στιγμή μετά τον θάνατο ενός νεαρού στο Ντιτρόιτ, τα αμερικανικά Μέσα αναφέρουν ότι και δεύτερος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με το CNN που επικαλείται την αστυνομία, δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς εν μέσω διαδηλώσεων το βράδυ της Παρασκευής στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του. Τουλάχιστον 7.500 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ, δήλωσε το αστυνομικό Τμήμα του Όκλαντ στο CNΝ. Οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε όλη την πόλη.

Υπήρξαν αναφορές για βανδαλισμούς, κλοπών σε επιχειρήσεις, τοποθέτησης πυρκαγιών και επιθέσεων σε αστυνομικούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Ενώ έγιναν συλλήψεις, η αστυνομία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες. Οι δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες που τραυματίστηκαν με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός, εργάζονταν για την Federal Protective Service που εμπίπτει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και επιβολής του νόμου σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο κέντρο του Ντιτρόιτ όταν ένας άγνωστος ο οποίος επέβαινε σε όχημα τύπου SUV άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους που διαδήλωνε για τον θάνατο στην αρχή της εβδομάδας ενός Αφροαμερικανού, του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία στη Μινεάπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:30 μμ της Παρασκευής (τοπική ώρα) κοντά στη συνοικία με χώρους ψυχαγωγίας του Ντιτρόιτ, Γκρίκταουν, όπου οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με δεκάδες διαδηλωτές, δήλωσε η εκπρόσωπος Νικόλ Κέρκγουντ και διευκρίνισε ότι στους πυροβολισμούς δεν εμπλέκεται κάποιος αστυνομικός. Το θύμα ήταν ένας 19χρονος, σύμφωνα με την ίδια, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι ο δράστης επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο Dodge Durango και πυροβόλησε εναντίον του πλήθους. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το θύμα ή για τον δράστη.

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων τραυματίστηκε από πέτρα ένας διοικητής της αστυνομίας του Ντιτρόιτ, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Δεκάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και σύμφωνα με την αστυνομία πολλοί από τους διαδηλωτές δεν ήταν κάτοικοι του Ντιτρόιτ, μετέδωσε το δίκτυο WJBK. Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ χθες βράδυ, μετά τον θάνατο του Φλόιντ.

It’s not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020