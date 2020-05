Τουρισμός 2020 Ελλάδα – κορονοϊός: Η Ryanair διαφημίζει τη χώρα μας

Τουρισμός 2020 Ελλάδα – κορονοϊός: Με ένα βίντεο διαφημίζει η Ryanair το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων για τους τουρίστες από τον Ιούνιο. Στο βίντεο που έχει τίτλο: «Μια ματιά στα αρχαία θαύματα! Η Αθήνα είναι ανοιχτή για διακοπές από τις 15 Ιουνίου», παρουσιάζεται η χώρα μας ως ο ιδανικός προορισμός. Το βίντεο μάς ταξιδεύει στην Αθήνα του σήμερα και του χθες. Σε όλα τα εμβληματικά αρχαία μνημεία, στην Πλάκα για να αγοράσει όποιος θέλει τα αναμνηστικά του, στο Μουσείο της Ακρόπολης όπου κανείς μπορεί να ανακαλύψει τα μυστικά του Παρθενώνα αλλά και στις γεύσεις της ελληνικής κουζίνας, στα υπέροχα ξενοδοχεία, στη νυχτερινή ζωή, στον Λυκαβηττό με την υπέροχη θέα της Αθήνας. Και καταλήγει με την προτροπή: «Ανακαλύψτε την Αθήνα».

Νωρίτερα η Stuttgarter Nachrichten ανέβασε σχετικό τηλεγράφημα του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa με τίτλο «Επανεκκίνηση της εστίασης στην Ελλάδα». «Τη Δευτέρα η Αθήνα προχώρησε σε περαιτέρω άνοιγμα του τουρισμού. Για πρώτη φορά μετά από δυο και πλέον μήνες όλοι οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταβαίνουν από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου ακτοπλοϊκώς αλλά και αεροπορικώς. Επιπλέον άνοιξαν σε όλη τη χώρα ταβέρνες, μπαρ και καφετέριες». Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ «στα νησιά υπήρξαν μέχρι στιγμής ελάχιστα κρούσματα κορωνοϊού. Τα πλοία ταξιδεύουν με μόλις το 50% του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών. Στις ταβέρνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον τα μισά τραπεζοκαθίσματα.

Η Αθήνα προανήγγειλε ήδη την επανεκκίνηση και του εξωτερικού τουρισμού. Στα τέλη Μαΐου η αρμόδια ομάδα διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας θα γνωστοποιήσει τη λίστα των χωρών από τις οποίες θα μπορούν να ταξιδεύουν τουρίστες προς την Ελλάδα χωρίς να μπαίνουν σε 14ήμερη καραντίνα. Καταρχάς θα υπάρξουν από τις 15 Ιουνίου πτήσεις από το εξωτερικό μόνον προς την Αθήνα. Από την 1η Ιουλίου σχεδιάζεται να ανοίξουν για τις πτήσεις εξωτερικού και τα περιφερειακά αεροδρόμια».

A glimpse of the ancient wonders 🇬🇷🏛️

Athens is open to holidaymakers from June 15th 👏 pic.twitter.com/2S6K3CUmCc

— Ryanair (@Ryanair) May 26, 2020