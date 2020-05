Άσπα Τσίνα υγεία: Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η Άσπα Τσίνα ανακοίνωσε ότι για λόγους υγείας αποχωρεί απο το Just The 2 of us! Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια είπε στο βίντεο πως προτεραιότητα στη ζωή της έχει η υγεία της και πως η γιατρός της της σύστησε να αποχωρήσει και να ξεκουραστεί για ένα μήνα. «Η διασφάλιση της υγείας μου είναι νούμερο ένα όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους με αγαπούν» Έτσι αποφάσισα να ακούσω τη γιατρό μου και να ξεκουραστώ γιατί ο οργανισμός μου είναι καταπονημένος. Αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο που θα με δείτε. Δε θέλω να ανησυχήσετε για μένα αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του, δεν θα μπορούσα να είχα οποιαδήποτε άλλη στάση στα γεγονότα! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη».

Άσπα Τσίνα: Ποια λέγεται πως θα πάρει τη θέση της

Σήμερα το πρωί, μέσα από την εκπομπή «Έλα, χαμογέλα» η Ελένη Βουλγαράκη που βρέθηκε στο τελευταίο γύρισμα του show, αποκάλυψε πως η Άσπα Τσίνα στα παρασκήνια ήταν εμφανώς καταβεβλημένη. Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο μέλλον του Μάριου Πρίαμου στο show λέγοντας πως τη θέση της coach του κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει μια άλλη πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Δείτε στο απόσπασμα όσα ειπώθηκαν για την υγεία της Άσπας Τσίνα και τη συμμετοχή του Μάριου Πρίαμου.

Άσπα Τσίνα – καρκίνος: Η πρώτη φορά που το αποκάλυψε

Η τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο του Fame Story, συγκλόνισε πέρσι όταν εξομολογήθηκε, για πρώτη φορά, πως δίνει τη δική της μάχη με μία σπάνια μορφή καρκίνου στο αίμα, που ονομάζεται πολλαπλό μυέλωμα. «Το πρόβλημα με την υγεία μου ξεκίνησε από έναν φρικτό πόνο στη μέση, ένιωσα ότι κόπηκα στα δύο. Κάθε μέρα ήμουν και χειρότερα. Πάω κάνω μια μαγνητική η οποία δείχνει συμπιεστικά κατάγματα σε συγκεκριμένους σπονδύλους. Αυτά τα κατάγματα δικαιολογούνται σε έναν άνθρωπο που έχει πάθει τροχαίο. Εκεί παθαίνω ένα σοκ γιατί εγώ δεν είχα πέσει ποτέ για να έχω τέτοια κατάγματα. Δεν μπορούσα να καθίσω, να πλυθώ, ένιωθα το σώμα μου διαλυμένο…

Πριν βγει η διάγνωση εγώ γνώριζα ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό. Μετά από ειδικές εξετάσεις έμαθα ότι έχω έναν σοβαρό καρκίνο. Έχω έναν αιματολογικό καρκίνο που λέγεται πολλαπλό μυέλωμα. Στον γιο μου είπα από την αρχή ότι έχω έναν σοβαρό καρκίνο που τρώει τα κόκαλα. Τον έβαλα μάλιστα να δει και βιντεάκι στο Ίντερνετ για να μπορέσει να καταλάβει το παιδί αυτό που συμβαίνει στη μητέρα του. Ενημέρωσα τη μητέρα μου αλλά και τον πρώην σύντροφό μου.

Γύρισα το βιντεοκλίπ με αιματοκρίτη 27

Ένιωθα κούραση σωματική, είχα αναιμία, πόνους στη μέση, στα πόδια, στα χέρια, είχα νυχτερινούς πυρετούς και έβλεπα ότι δεν ήμουν καλά. Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να ξεκινήσω εντατική χημειοθεραπευτική αγωγή άμεσα προκειμένου να ανασταλεί η πορεία του νοσήματος. Μου είπαν ότι είμαι τυχερή γιατί δεν μου έχει κάνει βλάβες στα νεφρά. Εγώ όμως πριν ξεκινήσω ήθελα να εκπληρώσω πρώτα το επαγγελματικό μου όνειρο.

Ενημέρωσα τον Φοίβο και την εταιρεία για τον καρκίνο. Οι άνθρωποι έπαθαν σοκ και μάλιστα στάθηκαν στο πλευρό μου. Γύρισα το βίντεο κλιπ 4 μέρες μετά τη διάγνωση για καρκίνο, πονούσα αλλά το ήθελα πολύ. Είχα αιματοκρίτη 27 και γύρισα το βιντεοκλίπ γιατί ήταν κάτι που το ήθελα πολύ. Εν τω μεταξύ δεν ήθελα να πάρω παυσίπονα. Έλεγα στον εαυτό μου: “Μπορείς Άσπα μου, θα τα καταφέρεις”. Κάναμε το βιντεοκλίπ και τη φωτογράφηση και τους ανθρώπους της εταιρείας μου, τους αγαπώ. Γιατί κατανόησαν αυτό που είμαι. Κατάλαβαν πως πρέπει να με εμπιστευτούν.

Τώρα, είμαι στη φάση της εντατικής χημειοθεραπευτικής αγωγής. Μπήκα στις 18 Ιουνίου. Έναν μήνα σχεδόν μετά τη διάγνωση. Πιστευω πως όλα τα πράγματα εχουν μια αρχή και ένα τέλος. Σε περιστατικά σαν το δικό μου συνιστάται η αυτόλογη μεταμόσχευση. Εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω. Δεν έχω καταλήξει μέσα μου και δεν βιάζομαι.

Δεν φοβάμαι τον θάνατο

Ο μόνος ο οποίος ήταν ψύχραιμος και ένιωθα ότι με καταλαβαίνει στο εκατό τοις εκατό ήταν ο γιος μου. Όταν του είπα για τον καρκίνο μου είπε: “Μαμά, δεν θέλω να πεθάνεις” και του είπα: “Δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνω, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα αλλά κάποια στιγμή όλοι πεθαίνουμε. Αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι ότι γεννιόμαστε μόνοι μας και πεθαίνουμε μόνοι μας. Στο μεσοδιάστημα της ζωής μας, συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι για τη ζωή μας, υπάρχει λόγος. Η μαμά είναι δίπλα σου για να σε βοηθάει όσο μπορεί και στο βαθμό που μπορεί. Η ύπαρξή σου δεν είναι συνεξάρτηση της δικής μου ύπαρξης. Δεν θέλω να είσαι φοβισμένος”.

Δεν φοβάμαι το θάνατο. Έζησα πολύ ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή κι αν φύγω θα φύγω ευτυχισμένη γιατί έχω εκπληρώσει την αποστολή μου. Απολαμβάνω τη μοναξιά μου και δεν θέλω κάποιον σύντροφο στο πλευρό μου» είπε, μεταξύ άλλων, η Άσπα Τσίνα.