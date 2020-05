Ζωή Λάσκαρη – Πέτρος Κουτουμάνος: Μια σπάνια φωτογραφία

View this post on Instagram

Το 1966 η Ζωή Λάσκαρη βρίσκεται στο απόγειο της κιν/φικης της καριέρας με τα μιούζικαλ όπου πρωταγωνιστεί να σπάνε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων και με ιδιαίτερα ξεχωριστές τις ερμηνείες της στις δραματικές ταινίες του Φίνου και του Γιάννη Δαλιανίδη που την καθιερώνουν σε ένα από τα δημοφιλέστερα αστέρια της εποχής. Εκείνη την χρονιά κάνει και την πρώτη θεατρική της εμφάνιση σε επιτυχημένη περιοδεία στην Κύπρο με τα έργα "Η παγίδα" του Ρομπέρ Τομά, "Βαθιά γαλάζια θάλασσα " του Τέρενς Ράττιγκαν και "Μιας πεντάρας νιάτα" των Πρετεντέρη-Γιαλαμά. Την περίοδο αυτή μέσω κοινών φίλων θα γνωρίσει τον επιχειρηματία Πέτρο Κουτουμάνο τον οποίο θα ερωτευθεί και ένα χρόνο αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου του 1967 θα ανέβει μαζί του τα σκαλιά της εκκλησίας στον Άγιο Διονύσιο στο Κολωνάκι. Ντυμένη με ένα υπέροχο και απλό νυφικό και κότσο στολισμένο με λευκά λουλούδια, θα υποδεχθεί μετά το μυστήριο στην δεξίωση που θα ακολουθήσει στο κοσμικό κέντρο της παραλιακής "Στορκ" (φωτο), αγαπημένους φίλους και συναδέλφους σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Τον Μάιο του 1968 θα αποκτήσουν την κόρη τους Μάρθα, στην πορεία όμως του έγγαμου βίου τα διαφορετικά ωράρια και η επιθυμία του συζύγου να σταματήσει την καριέρα της θα οδηγήσει στην φθορά του ζευγαριού και τρία χρόνια αργότερα στο διαζύγιο. Το καλοκαίρι του 1970 στην πρώτη θεατρική της εμφάνιση στην Αθήνα με το "Μαριχουάνα Στοπ" του Δαλιανίδη, θα συνεργαστεί με το μεγάλο αστέρι του τραγουδιού Τόλη Βοσκόπουλο και ο θυελλώδης έρωτας που θα ζήσουν για τρία χρόνια όπως και ο χωρισμός τους στην συνέχεια, θα αφήσει εποχή. Το 1976 η επίσκεψη της στο γραφείο του δικηγόρου Αλέξανδρου Λυκουρέζου για νομικές συμβουλές, θα είναι η αρχή μιας γνωριμίας που θα εξελιχθεί σε βαθιά αγάπη, μια δεύτερη κόρη και έναν γάμο που θα κρατήσει σαράντα ολόκληρα χρόνια αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα και λαμπερά ζευγάρια της καλλιτεχνικης Αθήνας. Διαχρονικό αστέρι, με μια ασύλληπτη ομορφιά και ένα πηγαίο ταλέντο που αποτυπώθηκε μοναδικά στον φακό και μαζί με την Αλίκη και την Τζένη αποτέλεσε την "χρυσή τριάδα" των μεγάλων Stars του θεάτρου και του κιν/φου.#arisloupasis#greekactors#greekactress#greekcinema#greektheater#vintagegreece#greeklegends#vintagemovies