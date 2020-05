Συντριβή αεροσκάφους σε σπίτι: Μια στρατιωτικός νεκρή στον Καναδά

Συντριβή αεροσκάφους σε σπίτι: Μία στρατιωτικός έχασε τη ζωή της στο Κάλουπς της Βρετανικής Κολούμπια στον Καναδά, όταν αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων κατέπεσε πάνω σε σπίτι, κατά τη διάρκεια πτήσης εμψύχωσης των Καναδών λόγω του κορωνοϊού. Νεκρή είναι η βαθμοφόρος του στρατού Τζένιφερ Κέισι, η οποία επέβαινε στο αεροσκάφος της ομάδας Snowbirds (αντίστοιχη των Thunderbirds της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας ή των Blue Angels του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού) τραυματίστηκε σοβαρά ο πιλότος του αεροσκάφους ενώ το σπίτι πάνω στο οποίο κατέπεσε τυλίχθηκε στις φλόγες. Το συμβάν έγινε σε μία γειτονιά κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης του Κάλουμπς, περίπου 420 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ, την Κυριακή.

Την οδύνη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό. «Είμαι βαθιά λυπημένος για την τραγική απώλεια της Τζένιφερ Κέισι. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την ομάδα Snowbirds των καναδικών δυνάμεων, καθώς θρηνούν αυτήν την τρομερή απώλεια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο Κάμλουπς που απάντησε τόσο γρήγορα σε αυτό το τραγικό συμβάν».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αεροσκάφη της ομάδας Snowbirds πραγματοποιούσαν πτήσεις κατά μήκος της χώρας προκειμένου να αναπτερώσουν το ηθικό των Καναδών που παραμένουν σε περιορισμό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτές οι εμψυχωτικές πτήσεις ωστόσο «πάγωσαν» μετά το τραγικό δυστύχημα, κατόπιν πρωθυπουργικής εντολής.

