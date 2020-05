Σεξ και κορονοϊός: Πώς μπορεί να σε “προστατέψει” από τον ιό

Σεξ και κορονοϊός: Ο κορονοϊός COVID-19 οδήγησε στην επιβολή καραντίνας, η οποία επηρέασε την κοινωνική, ψυχολογική αλλά και σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Η πανδημία του νέου κορονοϊού και οι επιπτώσεις της έχουν προκαλέσει αλλαγές ακόμα και στη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων, βάζοντας φρένο και σε αυτόν τον τομέα. Ο κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Ντέικερ Κέλτνερ, τονίζει το εξής, σύμφωνα με το infobae.com: «Το άγγιγμα είναι μια εξίσου σημαντική κοινωνική κατάσταση όπως οτιδήποτε άλλο. Μειώνει το άγχος. Κάνει τους ανθρώπους να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Επιτρέπει τη συνεργασία. Όταν κοιτάζετε άτομα σε απομόνωση που πάσχουν από απτική στέρηση, βλέπετε ότι χάνουν την αίσθηση ότι κάποιος τους υποστηρίζει, ότι είναι μέρος μιας κοινότητας και ότι συνδέονται με άλλους».

Η σεξουαλική σύνδεση απελευθερώνει την περίφημη ορμόνη ευεξίας, την οξυτοκίνη. Οι ορμόνες της χαράς, δηλαδή των ενδορφινών, αυξάνουν τη διάθεση και παράγονται, επίσης, κατά τη διάρκεια του σεξ. Χωρίς αυτά τα φυσικά ερεθίσματα, οι άνθρωποι μπορεί να είναι επιρρεπείς σε αίσθημα κατάθλιψης, που επιδεινώνεται εξαιτίας της πανδημίας και του περιορισμού.

Ο γιατρός, Γουόλτερ Γκέντιν, επισημαίνει από την πλευρά του:

«Η σεξουαλική επαφή είναι θεμελιώδες μέρος της διαπροσωπικής ζωής. Νιώθουμε την επιθυμία, την ένταση της αγάπης και της ευχαρίστησης, δίνουμε στον άλλο χωρίς να χάνουμε την ατομικότητα και έχουμε την έμφυτη ικανότητα να προβάλλουμε τη ζωή μαζί. Εν ολίγοις, η μεγάλη πρόκληση του να είσαι μοναδικός σε μια κοινή οικεία εμπειρία. Εάν αυτή η δύναμη, που ονομάζεται λίμπιντο, είναι εγγενής στον άνθρωπο, τότε αποκτάται η καταστολή ή η εξάχνωση αυτής. Η ζωή χωρίς σεξ έχει τις φυσιολογικές και ψυχικές συνέπειές της».

Σεξ και κορονοϊός: Η ωφέλεια και οι κίνδυνοι από την έλλειψή του

Όπως αναφέρεται σε έρευνα του «Frontiers In Immunology», οι ενδορφίνες που παράγονται κατά τη σεξουαλική επαφή, βελτιώνουν ακόμα και το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την περίοδο της πανδημίας. Βέβαια, η έλλειψη του σεξ ενέχει και κινδύνους ιδίως για τους ηλικιωμένους, όπως και για τις γυναίκες κοντά στην εμμηνόπαυση ή τους συνομήλικους άνδρες.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις γυναίκες, τα τοιχώματα του κόλπου των γυναικών χάνουν το πάχος τους. Ως προς τους άνδρες, οι μύες του πέους ενδέχεται ακόμα και να ατροφήσουν. Εντούτοις, όλοι οι γιατροί τονίζουν ότι, αν και η έλλειψη σεξ δημιουργεί άγχος και μειώνει το γενικό επίπεδο ενέργειας και ευεξίας, δεν οδηγεί σε οξεία κατάθλιψη και μπορεί ακόμα και να αποτελέσει καλό ερέθισμα για την προσωπική ανάπτυξη.

Με την πανδημία του κορονοϊού να μας έχει κλείσει μέσα στο σπίτι, τα ζευγάρια έχουν άπλετο χρόνο για να «αφοσιωθούν», σε ερωτικές περιπτύξεις, ιδίως αν δεν έχουν παιδιά.

Αυτό προτείνει στους ασθενείς της η ψυχολόγος – σεξολόγος, Τζάνετ Μπρίτο, ιδίως σε όσους νιώθουν άγχος από την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τα θέματα του COVID-19. «Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου που είναι παντρεμένοι ή έχουν σύντροφο, να περιορίσουν την έκθεση τους στα νέα του κορονοϊού και να αφοσιωθούν στο σεξουαλικό κομμάτι της ζωής τους», λέει η Τζάνετ Μπρίτο από την Χονολουλού όπου ζει και εργάζεται, στην HuffPost.

«Κατά βάθος, αυτού του είδους το σεξ, σκοπό έχει την χαλάρωση και να μοιραστούμε στιγμές με την/τον σύντροφο μας. Παρέα με λίγο χαλαρωτική μουσική, είναι η ιδανική λύση για να αποφορτιστούμε από την πίεση που βιώνουμε όλοι μας αυτό τον καιρό». Το σεξ μαζί με το να νιώθουμε καλά ψυχολογικά και σωματικά είναι πολύ σημαντικό. Το σεξ μπορεί να μας φτιάξει την διάθεση και ενδεχομένως να βελτιώσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα”.

Η σεξουαλική επαφή μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό, The Journal of Health and Social Behavior. Εν τω μεταξύ, διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών, που είναι νευροχημικά και προκαλούν με φυσικό τρόπο ένα θετικό συναίσθημα στο σώμα, παρόμοιο με αυτό που προκαλεί η χρήση της μορφίνης. Η οξυτοκίνη, που μερικές φορές ονομάζεται ορμόνη της «αγάπης», απελευθερώνεται και αυτή κατά τη διάρκεια του σεξ, της αγκαλιάς ακόμα και στο κράτημα των χεριών. Οι επιστήμονες μάλιστα, λένε ότι ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς στα θηλαστικά.

Σεξ και κορονοϊός: Το σεξ μία με δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να αποτρέψει την μόλυνση από τον ιό

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Γουίλκς στην Πενσυλβάνια, μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ του σεξ που γίνεται μερικές φορές την εβδομάδα και ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μαθητές που έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν υψηλότερα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης Α (IgA), τα οποία είναι αντισώματα κατά της ασθένειας που βρίσκονται στις βλεννογόνους μεμβράνες των πνευμόνων, των κόλπων, του στομάχου και των εντέρων. Βρίσκονται επίσης στα υγρά που παράγουν αυτές οι μεμβράνες: σάλιο, δάκρυα και αίμα.

Τα άτομα που έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν τα υψηλότερα επίπεδα IgA, γεγονός που τους βοήθησε να αποφύγουν τα κρυολογήματα. Η ομάδα είχε 30% περισσότερη IgA από τις δύο ομάδες που είχαν λιγότερο συχνά σεξ και την ομάδα που έκανε σεξ περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα. Η συνεχόμενη «εξάσκηση» έχει απ’ ότι φαίνεται και τα μειονεκτήματα της. «Η ανοσοσφαιρίνη βασικά καταπολεμά τους ιούς και ενισχύει την ανοσία μας», μας λέει η Σάνον Τσάβεζ, ψυχολόγος και σεξουαλική θεραπεύτρια στο Λος Άντζελες. «Επιπλέον, η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα είναι καλή για τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την κυκλοφορία. Αυτές οι διεργασίες διατηρούν το σώμα σας υγιές και απελευθερώνουν τοξίνες και συγκρατούν την ένταση στο σώμα».

Η αγκαλιά και το απλό φιλί έχει επίσης οφέλη για την υγεία

Δεν είναι μόνο το σεξ που κάνει καλό στην σωματική και ψυχική μας υγεία. Μία αγκαλιά έχει επίσης τα θετικά στοιχεία. Αυτό το είδος οικειότητας και αγάπης είναι κάτι που λαχταρούμε όλοι, είτε είμαστε σε σχέση είτε όχι. Σε μια μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Κίνσεϊ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες ήθελαν να αγκαλιάζουν ή ακόμα και να περάσουν όλη τη νύχτα αγκαλιά με τους περιστασιακούς σεξουαλικούς τους συντρόφους. Οι στοργικοί σύντροφοι έχουν λιγότερο στρες, μικρότερη ευαισθησία στην κατάθλιψη και λιγότερο άγχος, δήλωσε η Αμάντα Γκέσελμαν, αναπληρωτής διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Κίνσεϊ, στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

«Το φιλί συμβάλλει επίσης στην υγεία της καρδιάς, επηρεάζοντας τη χοληστερόλη και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων μέσω βελτιωμένων λιπιδίων στο αίμα», υποστηρίζει η Γκέσελμαν. «Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το φιλί για περίπου 30 λεπτά μειώνει τις αντιδράσεις των ανθρώπων στα αλλεργιογόνα. Το φιλί παράγει μια φυσιολογική αλλαγή μέσα μας που μπορεί να μειώσει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος».

«Μπορώ να κάνω σεξ ή θα κολλήσω;»

Τρεις ειδικοί μιλούν στην Guardian για το θέμα προσπαθώντας να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα αναφορικά με τον κορωνοϊό και όσους ζουν με άλλα άτομα στο σπίτι.

Μεταδίδεται σεξουαλικά ο κορωνοϊός;

Δεν έχουμε δει πρότυπα που να δείχνουν σεξουαλική μετάδοση. Ο κορωνοϊός εξαπλώνεται μέσω σταγονιδίων των αναπνευστικών οδών. Και η επαφή με μολυσμένες επιφάνειες θεωρείται δευτερεύουσα πηγή μετάδοσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως ο κορωνοϊός μπορεί να μεταδοθεί μέσω κολπικής συνουσίας. Ωστόσο, το φιλί είναι μια πολύ κοινή πρακτική κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω του σάλιου. Ως εκ τούτου, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με το φιλί.

Μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος σεξ;

Εάν εσείς ή ο σύντροφός σας είστε θετικοί στον κορωνοϊό, η συμβουλή είναι να αποφύγετε ο ένας τον άλλον όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην πραγματικότητα, το τμήμα Υγείας της Νέας Υόρκης, έχει δώσει οδηγίες σχετικά με αυτό. Εάν είστε μια πιθανή ή επιβεβαιωμένη περίπτωση κορωνοϊού, θα πρέπει να απομονωθείτε, ιδανικά σε μια ιδιωτική κατοικία μέχρι 7 ημέρες μετά την εκδήλωση της νόσου. Και θα πρέπει να μην έχετε πυρετό για 72 ώρες, για να μπορέσετε να βγείτε ξανά έξω.

Για τους ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα και δεν έχουν πρόσφατη πιθανή έκθεση σε κορωνοϊό και έχουν μείνει στο σπίτι, είναι μια διαφορετική ιστορία. Εάν ζείτε με τον μόνιμο σύντροφό σας και δεν έχετε συμπτώματα ή πιθανή έκθεση, το σεξ πραγματικά μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διασκεδάσετε και να ανακουφίσετε το άγχος σας κατά την διάρκεια αυτής της ενδεχομένως αγχωτικής περιόδου.

Τι γίνεται όμως με τους νέους συντρόφους;

Η σύσταση αυτή την στιγμή, είναι πως προσπαθούμε να μείνουμε ασφαλείς όσο περισσότερο μπορούμε και να αλληλεπιδράμε μόνο με τους ανθρώπους για πράγματα που είναι απαραίτητα, όπως τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Ακόμη όμως κι όταν το κάνουμε αυτό, πρέπει να κρατάμε μια απόσταση περίπου 2 μέτρων από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό σίγουρα θα έκανε το σεξ μια πρόκληση. Η σεξουαλική επαφή μπορεί να μειωθεί κατά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά άλλες μορφές που εκφράζουν ερωτισμό, όπως το sexting, οι βιντεοκλήσεις, αλλά και ο αυνανισμός συνεχίζουν να υπάρχουν ως επιλογές.

Τι γίνεται με τα ερωτικά βοηθήματα; Πώς μπορεί κάποιος να τα κρατήσει καθαρά;

Χρησιμοποιήστε απλά νερό και σαπούνι. Αυτή την εποχή θα πρέπει να σκέφτεστε την κοινωνική αποστασιοποίηση. Γιατί όσο την εφαρμόζετε, τόσο πιο σύντομα θα παρατηρήσουμε μείωση των νέων λοιμώξεων και τόσο πιο σύντομα θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την πρακτική κοινωνικοποίησης. Αντί να εστιάζουμε στο μέλλον, πρέπει να επικεντρωθούμε στο παρόν. Προσπαθήστε αυτή την περίοδο να διοχετεύσετε την ενέργειά σας, να εξερευνήσετε τον εαυτό σας, ίσως να σκεφτείτε τι είναι αυτό που ψάχνετε. Και μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για να εξερευνήσετε άλλους τρόπους συναναστροφής με νέους σεξουαλικούς συντρόφους που γνωρίζετε μέσω διαδικτύου, είτε κάνοντας sexting είτε με βιντεοκλήσεις.

Photos: Unsplash