Έτρεχε με 300 χιλιόμετρα: 19χρονος «έσπασε» τα κοντέρ

Έτρεχε με 300 χιλιόμετρα: Δεκαεννιάχρονος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς ανέπτυξε την απλά «αδιανόητη» ταχύτητα των 308 χιλιομέτρων την ώρα σε αυτοκινητόδρομο στο Οντάριο, γνωστοποίησε πρόσφατα η αστυνομία της συγκεκριμένης επαρχίας του Καναδά. «Αυτή είναι η χειρότερη παραβίαση του ορίου ταχύτητας για την οποία έχω ακούσει να γίνεται λόγος ποτέ», ανέφερε ο Κέρι Σμιτ, αξιωματικός της αστυνομίας, κατά τα φαινόμενα σοκαρισμένος, σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Ο οδηγός, συνοδευόμενος από συνομήλικό του, βρισκόταν στο τιμόνι της Mercedes του πατέρα του. Η άδεια οδήγησης του αφαιρέθηκε αμέσως. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε για επτά ημέρες. Σε βάρος του νεαρού ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, τόνισε ο Σμιτ.

Το συμβάν έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου νοτιοδυτικά του Τορόντο, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Βασιλίσσης Ελισάβετ όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. «Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει φρικτό δυστύχημα. Ο αυτοκινητόδρομος της Βασιλίσσης Ελισάβετ δεν είναι πίστα ράλι», είπε αγανακτισμένος ο αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας πως οι οδηγοί που έβλεπαν τη βολίδα να περνάει κόρναραν, εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους, ωσότου αναχαιτίστηκε από την αστυνομία. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απολογηθεί μέχρι στιγμής. «Είμαι σίγουρος πως θα δυσκολευτεί να εξηγήσει γιατί την Κυριακή, την ημέρα της μητέρας, το αυτοκίνητο του μπαμπά δεν ήταν στο γκαράζ», τόνισε ο αξιωματικός της αστυνομίας βάζοντας όλους σε σκέψη για το κατά πόσο τα παιδιά είναι πάντα σε θέση να διαχειρίζονται την ελευθερία τους.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020