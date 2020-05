Δολοφονία Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος, σάλος στη χώρα

Δολοφονία Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του μόλις 25 ετών Αχμάντ Αρμπερί, του αφροαμερικανού που δολοφονήθηκε στην Πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ από δύο λευκούς άνδρες, ενώ έκανε τζόκινγκ. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την χώρα καθώς ο άνδρας, όπως φάνηκε από πλάνα που τράβηξε από το κινητό του άνδρας που περνούσε από την περιοχή όπου έγινε το φονικό, τον καταδίωξαν ενώ αυτό γυμναζόταν. Οι δύο δολοφόνοι του, ο 64χρονος Γκρέγκορι ΜακΜάικλ και ο 34χρονος γιος του Τράβις ΜακΜάικλ, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως νόμιζαν ότι ο Αχμάντ είχε διαπράξει ληστεία, κάτι που δεν ίσχυε.

Η κυκλοφορία του βίντεο στο διαδίκτυο άνοιξε και πάλι τον φάκελο της υπόθεσης. Αρκετοί διάσημοι, αφροαμερικανοί κυρίως, αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το περιστατικό, αλλά και την συμπαράστασή τους στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούσαν καλά κρυφό το μυστικό τους, μέχρι την ώρα που κυκλοφόρησε το βίντεο στο διαδίκτυο. Πλέον βρίσκονται στις φυλακές και κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία.

The video is clear: Ahmaud Arbery was killed in cold blood. My heart goes out to his family, who deserve justice and deserve it now. It is time for a swift, full, and transparent investigation into his murder. https://t.co/alvY5WjdHx

— Joe Biden (@JoeBiden) May 6, 2020