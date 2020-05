Τουρκία απεργία πείνας: Σταμάτησε τη διαμαρτυρία ο μπασίστας των Grup Yorum

Τουρκία απεργία πείνας: Το μέλος του αριστερού μουσικού συγκροτήματος Grup Yorum έληξε την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει πριν 323 μέρες, διαμαρτυρόμενος για τις διώξεις εναντίον του συγκροτήματος και την απαγόρευση να δίνει συναυλίες. Ο μπασίστας Ιμπραχίλ Γκοκτσέκ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε με tweet μια ομάδα εναλληλεγγύης. Ήταν ένα από τα δύο μέλη της αριστερής μουσικής κολεκτίβας που είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας μέχρι θανάτου και απαιτούσαν από την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τις διώξεις εναντίον της Grup Yorum, να άρει την απαγόρευση στις συναυλίες της και να αποφυλακίσει τα μέλη της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια Χελίν Μπολέκ, μέλος του συγκροτήματος πέθανε τον περασμένο μήνα έπειτα από 288 ημέρες απεργία πείνας, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κόμματα της αντιπολίτευσης. Επτά μέλη του συγκροτήματος συνελήφθησαν το 2016. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τρία από αυτά αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα, ανάμεσά τους η Μπολέκ και ο Γκοκτσέκ. Το συγκρότημα πρόσκειται σε μια ακραία μαρξιστική- λενινιστική οργάνωση, το DHKP-C, η οποία έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις και έχει χαρακτηριστεί “τρομοκρατική” από την Άγκυρα και τους δυτικούς εταίρους της. Το Grup Yorum ιδρύθηκε το 1985 και έγινε διάσημο στην Τουρκία και στο εξωτερικό για τα έργα του στα οποία συνδυάζει την παραδοσιακή μουσική με επαναστατικά τραγούδια.

Με ένα συγκινητικό σκίτσο σχολίασε την πολιτική νίκη του Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ, μέλους των Grup Yorum, του απαγορευμένου συγκροτήματος από το καθεστώς Ερντογάν, ο γνωστός βραζιλιάνος Κάρλος Λατούφ με τη «δυνατή» του πένα.

«Ο Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ και οι Grup Yorum δεν είναι τρομοκράτες. Ο Ερντογάν και η ομάδα του είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες που διαλύουν την Τουρκία» γράφει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Λατούφ.

No!#İbrahimGökçek and #GrupYorum are NOT terrorists!

Erdogan and his gang are the real terrorists who are ruining #Turkey. pic.twitter.com/6iak8y4Svh

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 5, 2020