ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Τελικός 2017: Οι “ασπρόμαυροι” το σήκωσαν!

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Τελικός 2017: Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον τελικό του Βόλου, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 την ΑΕΚ και επέστρεψε στους τίτλους αλλά όλοι θα θυμούνται την… πεζογέφυρα και τα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων. Η ΑΕΚ είχε καταφέρει να αποκλείσει τον Ολυμπιακό και να φτάσει σε έναν ακόμα τελικό, έχοντας στόχο να διπλασιάσει τα τρόπαιά της. Ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ από το ματς της Λεωφόρου με ένα εντυπωσιακό 4-0 στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» βέβαια να έχουν δίκιο για τη διαιτησία του Κύζα, κι ετοιμαζόταν για την επιστροφή στους τίτλους.

Όλοι περίμεναν έναν μεγάλο τελικό με σπουδαίο θέαμα και σασπένς στις 6 Μαΐου 2017 στο «Πανθεσσαλικό» του Βόλου. Το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, στις πλατείες της χώρας είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες, ενώ οι ντελιβεράδες είχαν πάρει “φωτιά”. Ήταν κυριολεκτικά το γεγονός της ημέρας. Δυστυχώς όμως, η χώρα μας έγινε είδηση σε πολλά ξένα Μέσα από πολύ νωρίς. Το 2-1 που χάρισε στον ΠΑΟΚ το τρόπαιο, θα έπρεπε να είναι η πρώτη ανάμνηση στο μυαλό των φιλάθλων, όμως, αυτό που έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι τα θλιβερά επεισόδια πριν τον αγώνα που σημάδεψαν τον τελικό. Όλα όσα είχαν γίνει εκείνη την ημέρα, ήταν ακόμα μια σελίδα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο που δέχθηκε ένα επιπλέον ισχυρότατο πλήγμα.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το κύπελλο μετά από 14 χρόνια ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας τελικά με 2-1 -αναφέρω για την ιστορία ότι προήλθε από τα γκολ του Μπίσεσβαρ και του Πέδρο Ενρίκε, για τον ΠΑΟΚ, στο 23ο και 82ο λεπτό αντίστοιχα, και του Χριστοδουλόπουλου για την ΑΕΚ, στο 26′. Μάλιστα, το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, αυτό που έκρινε την αναμέτρηση, ήταν αντικανονικό, αφού ο Ενρίκε βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Την παράβαση δεν υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, Γιώργος Καλφόγλου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Αυτό που συνέβαινε ήταν πρωτόγνωρο, ακόμα κι αν στην Ελλάδα οι σκηνές βίας στα γήπεδα είναι κάτι το συνηθισμένο. Τα κανάλια δεν έπαιζαν τίποτε άλλο. Μάχες σώμα με σώμα. Γύρω στα 50-100 άτομα από κάθε πλευρά, βρίσκονταν αντιμέτωπα για 20-30 λεπτά, ακατάπαυστα. Οι χούλιγκαν πρώτης γραμμής, με κάθε είδους μέσο -καδρόνια, λοστούς, καθίσματα, φωτοβολίδες, καπνογόνα, ζώνες-, ακόμα και με μαχαίρια, προσπαθούσαν να επικρατήσουν την ώρα που οι αστυνομικοί των ΜΑΤ έμεναν άπραγοι κοιτώντας αποχαυνωμένοι. Άνοιγαν κεφάλια, έσπαγαν δόντια, ενώ πολλοί κινδύνευαν να πέσουν στο κενό. Η πιο σοκαριστική στιγμή ήταν αυτή που εκπαιδευμένος χούλιγκαν βγήκε στην πρώτη γραμμή της μάχης, απέφυγε την καδρονιά άλλου και τον μαχαίρωσε στο πόδι, στο πίσω μέρος. Αρκετοί λιποθύμησαν, ενώ όταν έφτασαν τα ΜΑΤ – που είχαν στο μυαλό τους και τους VIP, οι εξαγριωμένοι οπαδοί είχαν αρχίσει να “σπάνε”.

Ακόμη και το πούλμαν του ΠΑΟΚ με δυσκολία έφτασε στο γήπεδο, αφού εγκλωβίστηκε από παρκαρισμένα αμάξια. Τελικά χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό βανάκι για να μεταφερθούν οι ποδοσφαιριστές.

Ο αγώνας, από εκεί που κινδύνευε να αναβληθεί, τελικά, ξεκίνησε μισή ώρα αργότερα από το προγραμματισμένο -στις 9 αντί στις 8μιση- και πήρε τον χαρακτήρα γιορτής. Οι παίκτες βγήκαν για ζέσταμα, ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε σαν βασιλιάς στο γήπεδο και οι ΠΑΟΚτζήδες τον υποδέχθηκαν με τιμές αρχηγού κράτους, τραγούδια παίζονταν στα μεγάφωνα, το κύπελλο πήρε τη θέση του σε ένα βάθρο και όλα κύλησαν ομαλά από εκεί και πέρα. Ήταν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Η επιστροφή στους τίτλους και το πρώτο τρόπαιο επί Ιβάν Σαββίδη γιορτάστηκε από χιλιάδες φίλους της ομάδας, που στην επιστροφή της από το Βόλο στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε, ως όφειλε, στα Τέμπη και αφιέρωσε το κύπελλο στα έξι αδικοχαμένα «αετόπουλα». Εκείνο το κύπελλο σηματοδότησε την έναρξη της «εποχής Σαββίδη», μιας ένδοξης εποχής στη νεότερη ιστορία του συλλόγου. Μέχρι τότε σε 91 χρόνια ζωής ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε κατακτήσει έξι τίτλους και τρία χρόνια αργότερα, έφτασε να βάζει για πρώτη φορά ένα διψήφιο νούμερο, το δέκα, δίπλα από τη λέξη «τίτλοι».

ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Λέοβατς, Κάνιας, Τσίμιροτ (86′ Μαλεζάς), Σάχοβ, Μπίσεσβαρ (90′ Κίτσιου), Κάμπος (73′ Ενρίκε), Πρίγιοβιτς.

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Γκάλο, Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Ντίντακ, Σίμοες (83′ Αλμέιδα), Γιόχανσον, Χριστοδουλόπουλος (86′ Βάργκας) , Μάνταλος, Ροντριγκες (68′ Γαλανόπουλος), Αραούχο.

Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν συνολικά 15 άτομα, 12 πολίτες και τρεις αστυνομικοί. Από τους 12, τρεις παρέμειναν για νοσηλεία λόγω τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα – ο ένας φέρει τραύματα στον θώρακα. Στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύτηκαν επίσης τέσσερα άτομα, με τους τρεις να υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις έπειτα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο τέταρτος νοσηλεύτηκε για μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η επόμενη μέρα, επίσης, βρίσκει το Πανθεσσαλικό στάδιο να μετρά τις πολλές πληγές του καθώς οι κερκίδες και οι εσωτερικοί χώροι θυμίζουν κρανίου τόπο. Σε δηλώσεις του στο magnesianews.gr, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, Τάσος Μιλάνος, εμφανίστηκε σοκαρισμένος. «Βανδαλισμός παντού. Διασκορπισμένα σπασμένα καθίσματα, μεταλλικά αντικείμενα, λες και μπήκε λαίλαπα βαρβάρων. Δεν νομίζω ότι έγινε αγώνας, αρένα είχαμε εδώ μέσα», είπε. Το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών έφτασε στις 250.000 ευρώ.

Η πειθαρχική επιτροπή εξέδωσε απόφαση και τιμώρησε με -6 βαθμούς τον «Δικέφαλο του Βορρά» για τα playoffs και με τιμωρία 7 αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών για την επόμενη αγωνιστική. Παράλληλα, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 282.500 ευρώ. Η ΑΕΚ δεν είχε τόσο βαρύ κατηγορητήριο όσο ο ΠΑΟΚ, απέφυγε την αφαίρεση βαθμών, της επιβλήθηκε αποκλεισμός της έδρας για 3 αγωνιστικές για την επόμενη σεζόν και πρόστιμο 170.000 ευρώ.

Παράλληλα τιμωρήθηκε και ο Λούμπος Μίχελ με πρόστιμο 1800 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 20 ημέρες. Δεκάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ κάθισαν στο εδώλιο, όμως η δίκη δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2020.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο «twitter», από εκείνη την «μαγική» νύχτα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας την εξής λεζάντα: «Πριν τρία χρόνια, κερδίσαμε την ΑΕΚ με 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη».

#OTD Three years ago we beat @AEK_FC_OFFICIAL 2-1 in the Greek Cup Final. This was the first title in Ivan Savvidis' Era #PAOKStory #PAOKAEK #GreekCup pic.twitter.com/HIsUQ5vrgv

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at 🏠) (@PAOK_FC) May 6, 2020