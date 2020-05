Take away ποτά: Προειδοποίηση Χαρδαλιά σε ιδιοκτήτες καταστημάτων

Take away ποτά: Αυστηρή σύσταση και προειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που παραβιάζουν τα μέτρα έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πανδημία, ο υφ. Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε σε καταστήματα που κάνουν δήθεν take away και σερβίρουν ποτά, ενώ κόσμος συνωστίζεται έξω από αυτά. «Η εικόνα καφέ-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», ανεφέρε ο κ. Χαρδαλιάς.

Όπως ξεκαθάρισε ο υφ. Πολιτικής Προστασίας το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών. Υπενθύμισε, δε, ότι για τους παραβάτες υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

85 παραβάσεις χθες

Στον απολογισμό της χθεσινής, πρώτης ημέρας μετάβασης στην νέα κανονικότητα, καταγράφηκαν σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις, την στιγμή που «δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μεταξύ νομών» και απαγορεύεται ακόμη η μετάβαση στα νησιά, όπως υπενθύμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Στον αντίποδα, «η ταχύτητα και η σειρά με την οποία γίνεται η άρση των περιορισμών έχει έναν μόνο στόχο, να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία» υπογράμμισε ο Υφυπουργός και κατέληξε «μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά. Δεν έχουμε καταφέρει όμως να κερδίσουμε τον πόλεμο. Συνεχίζουμε στην ίδια πορεία, για να βγούμε και σε αυτή τη φάση νικητές».