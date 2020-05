Ώρα να ελέγξεις το αυτοκίνητό σου

Μήπως σήμερα που αρχίζει ξανά η κυκλοφορία, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει… αρουραίος που ζει στον κινητήρα του αυτοκινήτου σας; Μην βιάζεστε να σοκαριστείτε, αρκεί να ρίξετε μια γρήγορη ματιά. Οι αρουραίοι λατρεύουν τους κινητήρες και αν έχουμε να κινήσουμε καιρό το αυτοκίνητο, μάλλον χρειάζεται να ελέγξουμε αν υπάρχει… συνεπιβάτης. Τώρα θα αναρωτηθείτε, ποια είναι αυτή η αόρατη, κωδικοποιημένη στον εγκέφαλο του αρουραίου εντολή, που τον αναγκάζει να εγκαταλείψει τον κάδο απορριμμάτων όπου έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της σύντομης ζωής του και, ξαφνικά, να μεταφέρει φύλλα και κλαδιά στον κινητήρα σας; Πάντως, συμβαίνει.

Η Kelsey Snell και ο σύζυγός της πήραν το αυτοκίνητό τους για να ξεκινήσουν τη μέρα τους, αλλά σύντομα κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό σύστημα του οχήματος.

«Μας έδωσε ένα πραγματικά περίεργο μήνυμα σφάλματος», είπε η κα Snell, 36 ετών, ανταποκριτής του Κογκρέσου για την NPR που ζει στην Ουάσιγκτον. Η δεύτερη ένδειξη όμως, που τρόμαξε πιο πολύ, ήταν ο αρουραίος που έφυγε ξαφνικά από το δρόμο τους.

«Η αντιπροσωπεία είπε ότι είμαστε οι πέμπτοι άνθρωποι που θα καλέσουμε αυτήν την εβδομάδα με αυτό το πρόβλημα», έγραψε η κα Snell σε ένα προειδοποιητικό tweet για το περιστατικό. Υπάλληλος στο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της είπε ότι τέτοια περιστατικά έχουν γίνει «ξαφνικά εξαιρετικά κοινά» μέσα στις ‘τελευταίες δύο ή τρεις εβδομάδες”. Όσο για την αντικατάσταση των καλωδίων που είχαν κατασπαράξει οι αρουραίοι, κόστισε 400 δολάρια, καθόλου μικρή ζημιά.

Fun pro tip: drive your car, maybe a few times a week? Just started ours for the first time in a week and WE HAVE RATS LIVING IN THE ENGINE. The dealership said we are the FIFTH people to call this week with this problem.

— Kelsey Snell (@kelsey_snell) April 28, 2020