Διαδήλωση με όπλα στο Καπιτώλιο: Απίστευτες εικόνες στο Μίσιγκαν

Διαδήλωση με όπλα στο Καπιτώλιο: Απίστευτες σκηνές στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου διαδηλωτές, μπήκαν στο Καπιτώλιο της Πολιτείας, κρατώντας στα χέρια τους όπλα, νομότυπα όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη χώρα. Την διάρκεια της «εφόδου» των διαδηλωτών, ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών, για να απαιτήσουν χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της κίνησης των πολιτών που παραμένουν σε εφαρμογή, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Κάποιοι, εφοδιασμένοι με τουφέκια και άλλα όπλα, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Καπιτωλίου, στην πόλη Λάνσινγκ. Κανένας τους δεν φόραγε μάσκα, αν και ορισμένοι είχαν μαντίλια στα πρόσωπα. Αρκετοί φώναξαν όταν μασκοφορεμένοι αστυνομικοί στάθηκαν μπροστά τους για να τους εμποδίσουν να μπουν, απαιτώντας να τους αφήσουν να περάσουν.

«Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια φωνάζουν προς εμάς», ανέφερε μέσω Twitter η Ντέινα Ποουλχάνκι, γερουσιάστρια του Μίσιγκαν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία στην οποία τουλάχιστον ο ένας από τους εικονιζόμενους είχε εμφανώς περασμένο με αορτήρα ένα τουφέκι στην ράχη του. «Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», πρόσθεσε η τοπική πολιτικός.

Έξω από το Καπιτώλιο, διαδηλωτές κράταγαν ένα πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν σύνθημα εναντίον του περιορισμού με φωτομοντάζ που μετατρέπει τη δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ, στον Αδόλφο Χίτλερ. Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Το Μίσιγκαν ενωμένο υπέρ της ελευθερίας» οργάνωσε την κινητοποίηση της Πέμπτης, την οποία βάφτισε «αμερικανική πατριωτική συγκέντρωση».

Hundreds of conservative activists, including some who were openly carrying rifles, protested outside the entrance of the Michigan House of Representatives in Lansing, Michigan today to denounce Democratic Gov. Gretchen Whitmer’s stay-at-home orders https://t.co/nlIcQ59fOq pic.twitter.com/onWa46Oho2

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs

— Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020