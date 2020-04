Μάικ Πενς – μάσκα: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προκάλεσε αντιδράσεις

Μάικ Πενς – μάσκα: Αντιδράσεις προκάλεσε στις ΗΠΑ η επίσκεψη του αντιπροέδρου της χώρας Μάικ Πενς στην Mayo Clinic της Μινεσότα χωρίς να φορά μάσκα, που θεωρείται σχεδόν υποχρεωτική για την προστασία από το νέο κορωνοϊό. Την ώρα που οι ΗΠΑ κατέγραφαν ένα θλιβερό ρεκόρ με τους νεκρούς από την Covid να ξεπερνούν σε αριθμό τα θύματα του πολέμου του Βιετνάμ οι εικόνες με τον Πενς να χαιρετά μεν ένα μέλος του προσωπικού της κλινικής με τον αγκώνα, αλλά να μην καλύπτει το πρόσωπό του, προκάλεσε τεράστια αίσθηση.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι μάσκες φορούσαν όλοι οι συνεργάτες του Πενς, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, γιατροί, νοσοκόμες και ένας άνδρας που ανάρρωσε από την Covid-19 και έδινε αίμα, εκτός από τον αντιπρόεδρο της χώρας. Φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή του έκαναν το γύρο του κόσμου, ενώ η Mayo Clinic σημείωσε σε ανάρτηση στο Twitter ότι είχε ενημερώσει τον Πενς πριν την άφιξή του ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Το tweet «εξαφανίστηκε» λίγα λεπτά αργότερα, αλλά κυκλοφορούν ακόμη screenshots.

In case anyone missed the, apparently now-deleted, Mayo Clinic tweet. pic.twitter.com/TT7S5qwciV

— Dan Baer (@danbbaer) April 28, 2020