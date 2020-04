Βρετανία νεκροί – κορονοϊός: 813 θύματα σε 24 ώρες

Βρετανία νεκροί – κορονοϊός: Άλλοι 813 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από κορωνοϊό στην Βρετανία σήμερα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 20.319. Αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί μια ζοφερή στιγμή στην μάχη του κορωνοϊού στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 20.000, ένας αριθμός που ο Στίβεν Πάουις, ο ιατρικός διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας, είχε δηλώσει πως θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση.

«Εάν μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους θανάτους κάτω από 20.000, θα τα έχουμε πάει πολύ καλά με αυτή την πανδημία» είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα. «Αν ο αριθμός είναι μικρότερος από 20.000 αυτό θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, αν και κάθε θάνατος είναι μια τραγωδία, οπότε δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι γι’ αυτό». Να σημειωθεί πως η Βρετανία γίνεται η πέμπτη χώρα που περνά αυτό το ορόσημο – πίσω από τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Γαλλία και την Ισπανία.

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.

517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.

As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 25, 2020