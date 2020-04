Μπόρις Τζόνσον νέα: Επιστροφή στα πρωθυπουργικά καθήκοντα

Μπόρις Τζόνσον νέα: Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να αναλάβει εκ νέου πλήρως τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα, αφού πλέον έχει αναρρώσει μετά τη μόλυνσή του από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Daily Telegraph. Κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Τζόνσον σκοπεύει να επιστρέψει στο γραφείο του, στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, καθώς στελέχη του κόμματός του, των Συντηρητικών, ελπίζουν να αρχίσει σταδιακά η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού. Οι υπηρεσίες του επικεφαλής της κυβέρνησης και του κόμματος δεν επιβεβαίωσαν πάντως το δημοσίευμα. Ο Μπόρις Τζόνσον αναρρώνει στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, στο Τσέκερς, έξω από το Λονδίνο, όπου σταδιακά είχε ξαναρχίσει να ασκεί κάποια από τα καθήκοντά του. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη βασίλισσα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας χρειάστηκε να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου στο Λονδίνο όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε εξαιτίας της ασθένειας COVID-19. Ωστόσο σταδιακά η πορεία της υγείας βελτιώθηκε και τελικά έλαβε εξιτήριο τη 12η Απριλίου. Τον Μπόρις Τζόνσον αναπληρώνει προσωρινά ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ. Η κυβέρνηση δέχεται σφοδρές επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση. Τουλάχιστον 18.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Σε 18.738 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, με τον αριθμό όμως των ημερήσιων καταγεγραμμένων θανάτων να παρουσιάζει μείωση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, ανακοινώθηκαν ακόμα 616 θάνατοι από τον νέο κορονοϊό, δηλαδή 143 λιγότεροι σε σχέση με τον απολογισμό της Τετάρτης. Συνολικά από την έναρξη της πανδημίας έχουν υποκύψει στον ιό 18.738 άνθρωποι. Τα κρούσματα παρουσίασαν μικρή αύξηση μέσα σε 24 ώρες καθώς ανακοινώθηκαν 4.583 νέα, με το συνολικό αριθμό να φτάσει πλέον τα 138.078. Τέλος, έχουν διενεργηθεί 583.496 εργαστηριακοί έλεγχοι και έχουν ελεγχθεί 425.821 άνθρωποι.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.

425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.

As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020