Μητσοτάκης – Χαράρι: Ο κορυφαίος διανοούμενος χαρακτήρισε “ηγέτη του κόσμου” την Ελλάδα

Μητσοτάκης – Χαράρι: Ο κορυφαίος Ισραηλινός φιλόσοφος & συγγραφέας Yuval Noah Harari μίλησε στον James Corden και στην εκπομπή του The Late Late Show with James Corden (που έχει 23,6 εκατομμύρια ανθρώπους εγγεγραμμένους στο κανάλι του στο YouTube) για την πανδημία του COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια κοινότητα. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Yuval Noah Harari υπογραμμίζει τα τραγικά λάθη στον χειρισμό από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ & της Κίνας και στο 11:36 αναφέρει: “Η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά για την πανδημία… Αν είναι να διαλέξω ποιος είναι ο ηγέτης του κόσμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, θα διάλεγα την Ελλάδα…”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συλλέξει τα πιο εγκωμιαστικά σχόλια από το σύνολο του διεθνούς Τύπου για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την πανδημία. Τα αποτελεσματικά και αυστηρά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, αλλά και η χρονική στιγμή που αυτά αποφασίστηκαν έχουν καταστήσει την χώρα μας παράδειγμα για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αυτό είναι ένα κέρδος που θα το βρει μπροστά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όποια διαπραγμάτευση οικονομικού ή άλλου πεδίου θα βρεθεί σε λίγες εβδομάδες. Η αλλαγή της διεθνούς εικόνας της χώρας, που πιστώνεται αποκλειστικά στους κυβερνητικούς χειρισμούς, θα δώσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στον πρωθυπουργό στην διεκδίκηση για οικονομική ενίσχυση της χώρας μας. Μια διεκδίκηση που ήδη έχει ξεκινήσει συνολικά για τις χώρες της ΕΕ, αλλά θα επιμεριστεί και θα εξειδικευτεί τους επόμενους μήνες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προτάξει για την οικονομία της η κάθε χώρα χωριστά.

Εκ μέρους του Ελληνικού λαού θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιουβάλ Χαράρι για τα ευγενικά του λόγια. Στη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών, όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες, αλλά στεκόμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 16, 2020