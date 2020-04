Κρούσματα Ελλάδα τώρα: Live οι δηλώσεις Τσιόδρα – Χαρδαλιά

Κρούσματα Ελλάδα τώρα: Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό, με τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Ο λοιμωξιολόγος ανακοίνωσε 22 νέα κρούσματα του κορωνοϊού τη Μεγάλη Τετάρτη, με τα συνολικά κρούσματα να ανέρχονται σε 2.192, εκ των οποίων το 56,4% είναι άνδρες. Ο Σωτήρης Τσιόδρας σημείωσε πως 559 κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι από το εξωτερικό, ενώ 899 αφορούν σε επαφές γνωστού κρούσματος. Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε 72 διασωληνωμένους, με μέση ηλικία 68 έτη, εκ των οποίων 15 γυναίκες. Όπως είπε ο λοιμωξιολόγος το 82% εκ των ασθενών έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία άνω των 70 ετών. Παράληλα, στην Ελλάδα 29 ασθενείς κορωνοϊού έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, στην Ελλάδα σημειώθηκε 1 ακόμη θάνατος, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 102. 28 από τους νεκρούς ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων υπολογίζεται στα 73 έτη. Από τα θύματα του κορωνοϊού, το 89,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία άνω των 70 ετών. Ο Σωτήρης Τσιόδρας αναφέρθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη σε ένα μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξαν επιστήμονες του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση για την πορεία του νέου κορωνοϊού τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε ο λοιμωξιολόγος, το μαθηματικό μοντέλο διαρθρώθηκε με βάση τα έως τώρα γνωστά δεδομένα, αλλά και αναφορικά με την «συμπεριφορά» άλλων κορωνοϊών. Οι εκτιμήσεις αυτές λοιπόν κάνουν λόγο για νέα επιδημικά κύματα τους επόμενους χειμώνες. Ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως η αντίδραση αυτή είναι γνωστή και για άλλους κορωνοϊούς. «Αν δεν υπάρξουν άλλα μέτρα όπως ένα καλό εμβόλιο, μια επιτυχής θεραπεία, τότε τα μέτρα θα είναι το κρίσιμο σημείο για την αντιμετώπιση του ιού μέχρι να χτιστεί η ανοσία» είπε.

Δεν θα είναι χειρότερα τα πράγματα το καλοκαίρι

Ωστόσο, «μην ξεχνάτε πως έχουμε και νότιο ημισφαίριο το καλοκαίρι» είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας που μίλησε για χώρες που θα έχουν χειμώνα τους μήνες του ελληνικού καλοκαιριού. Ο λομωξιολόγος τόνισε πως απαιτείται επαγρύπνηση και επιτήρηση για τον κορωνοϊό τα επόμενα δύο χρόνια. Σημειώνεται ότι τις τελικές αποφάσεις για να αποτρέψει μια πιθανή αύξηση της διασποράς του κορωνοϊού στην Ελλάδα τις ημέρες του Πάσχα και ειδικά το εορταστικό τριήμερο της Ανάστασης αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση. Όλοι αναφέρουν πως φέτος το Πάσχα δεν θα είναι το ίδιο, καθώς οι πολίτες δεν θα πάνε εκκλησία, ούτε θα στηθούν οικογενειακά και φιλικά γλέντια για το ψήσιμο του οβελία. Μάλιστα η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει μεγάλες συναθροίσεις και συνωστισμό σε αυλές και ταράτσες σπιτιών.

Χαρδαλιάς: Το Πάσχα ισχύουν όλα τα μέτρα στο ακέραιο

Ξεκάθαρο, για μια ακόμη φορά, κατέστησε ο υφ. Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς ότι την ημέρα του Πάσχα τα μέτρα ισχύουν στο ακέραιο. «Την ημέρα του Πάσχα ισχύουν όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει στο ακέραιο. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους στους οποίους δεν περιλαμβάνονται επισκέψεις στα σπίτια ή υπαίθριες συγκεντρώσεις», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. «Ως κοινωνία έχουμε δείξει μεγάλη ωριμότητα για να προασπίσουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας«, επισήμανε και υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση αν υπάρξουν παραβάσεις θα υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας και οι προβλεπόμενες ποινές.

Αρνητικά όλα τα τεστ κορωνοϊού των επιβατών από τις τρεις πτήσεις

Αναφορικά με τις πτήσεις που αφίχθηκαν από Παρίσι, Λάρνακα και Ρώμη, ο Νίκος Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι και 215 επιβάτες υποβλήθηκαν σε τεστ για κορωνοϊό και όλα βγήκαν αρνητικά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έγινε απόπειρα από δύο αλλοδαπούς να σπάσουν την καραντίνα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να τους επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ αλλά και να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραλία του Βόλου και Πάτρας

Παρατείνεται μέχρι τις 27 Απριλίου η απαγόρευση κυκλοφορίας στην παραλία του Βόλου, αλλά και στην Πάτρα, στο «Νότιο Πάρκο» και στην «Πλαζ Αγυιάς», όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται από τις 2:00 το μεσημέρι έως τις 8:00 το πρωί της επόμενης ημέρας τις καθημερινές, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μόσιαλος: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης και άρσης των περιορισμών

Για τις προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης και άρσης των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού, τοποθετείται με ανάρτησή του ο Ηλίας Μόσιαλος. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας σημειώνει ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματα επιχειρώντας να ισοσκελίσουν το ζήτημα της δημόσιας υγείας, τις ατομικές ελευθερίες και τους οικονομικούς περιορισμούς. Παράλληλα, εξηγεί τι είναι ο «πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής ή R» και τη σημασία που αυτός διαδραματίζει ως προς την απόφαση για αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων. «Η στρατηγική εξόδου είναι η επιστήμη», σημειώνει ο Ηλίας Μόσιαλος καταλήγοντας με την άποψη ότι η επιστήμη θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ξεπεράσουν τα όποια διλήμματα.

Χωρίς εμβόλιο και βλέποντας να καταρρέουν τα νοσοκομεία, σε μια κίνηση δικαιολογημένου πανικού, οι κυβερνήσεις τράβηξαν το χειρόφρενο. Παύση στις οικονομίες και στη ζωή των πολιτών, σταμάτησαν τις κοινωνικές συγκεντρώσεις και τα μαθήματα, έκλεισαν τα σύνορα και τις επιχειρήσεις και επιβράδυναν τη μετάδοση του COVID-19. Καθώς σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να ισοσκελίσουν την υγεία, τις ατομικές ελευθερίες και τους οικονομικούς περιορισμούς. Τώρα εστιάζουμε σε αυτό που οι επιδημιολόγοι αποκαλούν πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής, ή R, που υποδηλώνει πόσα άλλα άτομα κατά μέσο όρο μολύνει ένα μολυσμένο άτομο. Εάν η τιμή του R είναι μεγαλύτερη από το 1, η επιδημία μεγαλώνει, εάν είναι μικρότερο από το 1 φθίνει. Ο στόχος των μέτρων ήταν να ωθήσει το R πολύ κάτω από το 1.

Τρία “κουμπιά ελέγχου”

Στην ανάλυση του Kai Kupferschmidt στο χτεσινό άρθρο του «Ending coronavirus lockdowns will be a dangerous process of trial and error» στο περιοδικό Science, διαβάζουμε πως για να ρυθμιστεί το R, «οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν τρία βασικά κουμπιά ελέγχου», όπως λέει ο καθηγητής της ιατρικής της δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, Gabriel Leung.

1. Απομόνωση των ασθενών και ανίχνευση των επαφών τους.

Η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Νότια Κορέα κατάφεραν να ελέγξουν τις επιδημίες τους προσδιορίζοντας και απομονώνοντας σε καραντίνα τα κρούσματα και τις επαφές τους, ενώ συχνά επέβαλλαν μόνο ήπιους περιορισμούς στην υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά αυτή η στρατηγική προέκυψε και από μαζική χρήση τεστ, η οποία παρεμποδίστηκε από έλλειψη αντιδραστηρίων και άλλων υλικών παντού. Η ανίχνευση επαφών παρεμποδίζεται και από την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό. Μια πρόσφατη έκθεση (Johns Hopkins – Center for Health Security) εκτιμά ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εκπαιδεύσουν περίπου 100.000 άτομα. Στην Ελλάδα αντίστοιχα πρέπει να ενισχύσουμε με πόρους και εργατικό δυναμικό τον ΕΟΔΥ, τη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και να αυξήσουμε τον αριθμό των τεστ.

2. Περιορισμός στα εθνικά σύνορα

Όσον αφορά τους περιορισμούς στα σύνορα, οι περισσότερες χώρες έχουν ήδη απαγορεύσει την είσοδο σε όλους σχεδόν τους μη πολίτες. Όσο μια χώρα μειώνει τη μετάδοση στο εσωτερικό της, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να προκληθούν νέες επιδημίες από τους τουρίστες. Όπως και στην ιχνηλάτηση των εγχώριων κρουσμάτων, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ΕΟΔΥ και η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας.

3. Φυσική απόσταση

Η φυσική απόσταση είναι η ραχοκοκαλιά της τρέχουσας στρατηγικής, η οποία επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού. Αλλά έρχεται επίσης με το μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Πολλές χώρες ελπίζουν ότι οι περιορισμοί μπορούν να χαλαρώσουν, καθώς η απομόνωση των περιπτώσεων και η ανίχνευση επαφών αναχαιτίζουν τη μετάδοση του ιού.

Η εύρεση του τρόπου με τον οποίο κάποιο συγκεκριμένο μέτρο επηρεάζει το R δεν είναι απλή, επειδή οι λοιμώξεις που εμφανίζονται σήμερα μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφραστούν σαν αναφορές ασθενειών. Tέλος, υπάρχει ένας άλλος, άγνωστος παράγοντας που θα καθορίσει πόσο ασφαλές είναι να χαλαρώσουμε τα μέτρα: η ανοσία. Ούτε οι επιστήμονες όμως είναι βέβαιοι ότι η λοίμωξη COVID-19 παράγει ισχυρή, μακράς διαρκείας ανοσία.

Η αποκλιμάκωση τέτοιων μέτρων δοκιμάζεται πρώτη φορά παγκοσμίως. Εάν όμως πρέπει να χαράξουμε τη στρατηγική σταδιακής αποκλιμάκωσης εντοπίζοντας το πρόβλημα πρέπει να κάνουμε τακτικές κινήσεις ώστε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάσχεσης της μεταδοτικότητας του ιού, της ανακούφισης της δυσαρέσκειας και του οικονομικού κόστους.

• Αναντίρρητα, ο στόχος είναι να κρατάμε το R κάτω η λίγο πιο πάνω από το 1.

• Η προτεραιότητα μας παραμένει η προστασία των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων.

• Ο αδιάλειπτος εποπτικός έλεγχος θα βοηθήσει να προλαμβάνουμε νέες εξάρσεις και εστίες.

• Η στρατηγική και τα αποτελέσματα των άλλων χωρών θα είναι χρήσιμα, συνυπολογίζοντας πάντα τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα μεταξύ χωρών και λαών (δηλαδή για παράδειγμα, μέτρα που δουλεύουν σε μία χώρα δεν θα δουλέψουν απαραίτητα και σε κάποια άλλη).

• Μια πρόωρη στρατηγική εξόδου, ή/και μία νέα έξαρση μπορεί να επιφέρει επαναφορά κάποιων μέτρων, δημιουργώντας κύκλους «επιβολής και άρσης μέτρων» που ακολουθούν τόσο η Σιγκαπούρη όσο και το Χονγκ Κονγκ.

Θα συμφωνήσω εδώ με τον Jeremy Farrar, τον επικεφαλής του Wellcome Trust, ότι θα ξεπεράσουμε τα διλήμματα με τη βοήθειας της επιστημονικής έρευνας που θα αποφανθεί για την αποτελεσματική θεραπεία για τους σοβαρά ασθενείς, ή το φάρμακο που μπορεί να αποτρέψει λοιμώξεις σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ή τελικά το εμβόλιο. «Η στρατηγική εξόδου είναι η επιστήμη».

Αλλά προτού φτάσουμε στην κατοχή του εμβολίου, προτού φτάσουμε στη φάση της πλήρης εξόδου, πρέπει να αξιολογήσουμε και να δρομολογήσουμε τα πρώτα επόμενα βήματα.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ΕΚΕΑ: Αξιοποιούμε τις δυνατότητές του για να κάνουμε αξιόπιστα τεστ

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση κρουσμάτων κορωνοϊού (τεστ) με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί, παρακολούθησε τη διαδικασία επεξεργασίας των δειγμάτων, από το στάδιο της προετοιμασίας έως τον μοριακό έλεγχο. «Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται στο ΕΚΕΑ. Θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σας όλους τους εργαζόμενους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ΕΚΕΑ σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, για να προσθέσουμε σημαντική παραγωγική δυναμικότητα, για να κάνουμε επιπρόσθετα αξιόπιστα τεστ μοριακού ελέγχου».

Πρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τις εστίες

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη το στελεχιακό δυναμικό, γιατί όπως είπε «κάνατε μέσα σε μέρες αυτά τα οποία θα χρειαζόμασταν, υπό κανονικές συνθήκες, μήνες για να κάνουμε» και επισήμανε: «Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να προσθέσουμε σημαντική δυνατότητα τεστ, καθώς θα αρχίζουμε να εξετάζουμε το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε τις όποιες εστίες πολύ γρήγορα και πολύ αξιόπιστα.

Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη δυνατότητα να κάνουμε μοριακά τεστ, δυνατότητα την οποία μας προσφέρετε εδώ, με τρόπο πολύ αξιόπιστο και γρήγορο. Αυτό μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακού ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις όποιες νέες πιθανές εστίες. Αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το συνολικό μας σχέδιο».

Το ευχαριστώ στο προσωπικό

«Και εγώ τους οφείλω ένα ευχαριστώ. Δεν μπορώ να τους σφίξω το χέρι σε αυτή τη συγκυρία, αλλά θέλω να μεταφέρετε σε όλο το προσωπικό τις προσωπικές μου ευχαριστίες και προφανώς και του υπουργείου και του κυρίου καθηγητή, διότι το συνολικό σχέδιο το οποίο υλοποιούμε είναι όσο ισχυρό όσο όλοι οι κρίκοι στην αλυσίδα. Και το ζήτημα των αξιόπιστων τεστ μοριακού ελέγχου -μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε και να εξερευνήσουμε πιθανώς νέες τεχνολογίες οι οποίες όμως ακόμα, θέλω να το τονίσω, είναι στη φάση του δοκιμαστικού ελέγχου- το βαρύ πυροβολικό των τεστ θα είναι πάντα τα αξιόπιστα μοριακά τεστ. Και βέβαια στην πρώτη γραμμή θα βρεθείτε εσείς», τόνισε.

Προσέθεσε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται «ούτως ή άλλως στο μοριακό έλεγχο του αίματος, ενώ απηύθυνε έκκληση για εθελοντές αιμοδότες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου, η οποία επιτρέπει τη μαζική τέλεση μοριακών ελέγχων αίματος και την έκδοση αποτελεσμάτων εντός λίγων ωρών. Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου για τον νέο κορωνοϊό καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο πρόεδρος του ΕΚΕΑ Παναγιώτης Κατσίβελας και ο επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Κώστας Σταμούλης.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα τεστ cobas 8800

Στα τέλη Φεβρουαρίου το ΕΚΕΑ απέκτησε τρία συστήματα μοριακής εξέτασης cobas 8800. Δύο εβδομάδες αργότερα, όταν η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε διαγνωστική μέθοδο για τον SARS-CoV-2 που διενεργείται από συστήματα αυτού του τύπου, η χώρα μας κινήθηκε άμεσα και προμηθεύτηκε μία πρώτη ποσότητα 90.000 τεστ.

Το σύστημα cobas 8800 έχει τη δυνατότητα να αποδίδει περίπου 1.000 αποτελέσματα σε διάστημα οκτώ ωρών. Μία από τις τρεις μονάδες έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στον εντοπισμό τυχόν κρουσμάτων κορωνοϊού, ενισχύοντας περαιτέρω τις διαγνωστικές δυνατότητες της Ελλάδας. Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΔΥ έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα, δίχως να εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων.

Στο πλαίσιο του πνεύματος των δωρεών που επικρατεί, η αναβάθμιση του εργαστηρίου του ΕΚΕΑ ώστε να έχει το απαιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης βιολογικής ασφάλειας, κόστους 93.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από προσφορά ιδιώτη. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν σε διάστημα επτά ημερών οι εργασίες κατασκευής κατάλληλου βιολογικού θαλάμου για τον ασφαλή χειρισμό πιθανώς μολυσματικού υλικού.

