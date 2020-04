Απόσταση – κορονοϊός: Βίντεο δείχνει πώς μας προστατεύουν τα 2 μέτρα

Απόσταση – κορονοϊός: Γράφημα των New York Times που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο facebook ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος. Στο βίντεο-προσομοίωση, που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ερευνητικά δεδομένα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κιότο και το οποίο δημοσιεύουν οι NYT, φαίνεται τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος βήχει σε έναν εσωτερικό χώρο. Ο βήχας παράγει αναπνευστικά σταγονίδια διαφόρων μεγεθών, από τα οποία τα μεγαλύτερα πέφτουν στο πάτωμα ή χωρίζονται σε μικρότερα. Η προσομοίωση που δημοσιεύουν οι ΝΥΤ δείχνει την εξάπλωση τους σε διάρκεια ενός λεπτού, μέσα σε ένα δωμάτιο περίπου 55 τετραγωνικών μέτρων.

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων υποστηρίζουν ότι η απόσταση 2 μέτρων μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με αυτά τα σταγονίδια και να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Αλλά όπως υποδηλώνει η προσομοίωση, και οι επιστήμονες υποστήριξαν, τα σταγονίδια μπορούν να ταξιδεύουν περισσότερο από δύο μέτρα, ενώ τα μικρά σταγονίδια που είναι γνωστά ως αερολύματα μπορούν να παραμείνουν αιωρούμενα ή να ταξιδέψουν στον αέρα πριν τελικά πέσουν σε επιφάνειες. Έτσι θα μπορούσαν να διασκορπιστούν τα επόμενα 20 λεπτά.

«Δεν είναι,”είναι δύο μέτρα, όλα έχουν πέσει και δεν υπάρχει τίποτα”», δήλωσε ο Donald K. Milton, από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές στο MIT που μελέτησαν τον βήχα και το φτέρνισμα παρατήρησαν ότι τα σωματίδια από τον βήχα ταξιδεύουν μέχρι 4,8 μέτρα και εκείνα από ένα φτέρνισμα ταξιδεύουν έως 7,9 μέτρα. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι η διατήρηση μιας απόστασης δύο μέτρων και άνω μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης, σε σύγκριση με το να είναι κανείς πιο κοντά στον άλλο. «Όσο πιο μακριά φεύγεις, τόσο πιο αραιωμένο είναι», είπε ο Dr. Milton αναφερόμενος στα αερολύματα.

Όπως σημειώνουν πάντως οι NYT o βήχας και το φτέρνισμα μπορεί να μην είναι οι μόνες αιτίες που προκαλούν ανησυχία. Μελέτες για τη γρίπη έδειξαν ότι μολυσμένα άτομα με ήπια ή καθόλου συμπτώματα μπορούν επίσης να παράγουν μολυσματικά σταγονίδια μέσω της ομιλίας και της αναπνοής. Ένα μολυσμένο άτομο που μιλά για πέντε λεπτά σε χώρο με κακό εξαερισμό μπορεί να παράγει τόσα ιογενή σταγονίδια όσο ένας μολυσματικός βήχας. «Εάν υπάρχουν 10 άτομα εκεί, πρόκειται να συσσωρευτεί», δήλωσε ο Pratim Biswas από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο St. Louis.

Τις τελευταίες ημέρες πάντως αξιωματούχοι δημόσιας υγείας πρότειναν ότι, εκτός από την κοινωνική απομάκρυνση, περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να φορούν μάσκες για να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού. Μια μάσκα παρεμβαίνει στην πορεία του βήχα, το φτερνίσματος ή της αναπνοής και συλλαμβάνει ορισμένα αναπνευστικά σταγονίδια πριν μπορέσουν να διασπαρούν. Μια μάσκα μπορεί επίσης να αποτρέψει την προσγείωση μεγάλων μολυσματικών σταγονιδίων στη μύτη και το στόμα, παρόλο που παρέχει ελάχιστη προστασία από την εισπνοή των μικρότερων σταγονιδίων.

