Eurogroup κορωνοϊός: Σήμερα οι αποφάσεις – Ολονύχτιο θρίλερ για το κορωνοομόλογο

Eurogroup κορωνοϊός: Ολονυχτία στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Eurogroup όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούν μέτρα αντιμετώπισης της οικονομική κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού. Το Eurogroup διεκόπη και δόθηκαν τρεις διαδοχικές αναβολές για την συνέχειά του. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επρόκειτο να ξεκινήσει εκ νέου στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε ότι η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, οι αναβολές δεν σημαίνουν κάτι κακό. Επί της ουσίας, οι 27 υπουργοί Οικονομικών συζητούν, κατά τις ίδιες πηγές, την χρηματοδότηση – χωρίς μνημόνια – των χωρών της ευρωζώνης, για να αντιμετωπίσουν την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η απόφαση αυτή θα «κουμπώσει» με την ένεση ρευστότητας που έδωσε στην ευρωζώνη η απόφαση της ΕΚΤ νωρίτερα και θα δώσει την συνολική εικόνα της αντίδρασης των 27 στην οικονομική κρίση που πλήττει και την ευρωζώνη.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες, οι 27 αναμένεται να αφήσουν ανοικτό για το μέλλον, το θέμα της έκδοσης κορωνοομολόγων, εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Μια συμβιβαστική λύση δηλαδή απέναντι στην πίεση 11 τουλάχιστον χωρών, για έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων και της άρνησης άλλων χωρών και κυρίως Γερμανίας και Ολλανδίας σε μια τέτοια προοπτική. Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, o Ρέγκο ανέφερε πριν από τρεις ώρες ότι ο πρώτος γύρος της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Eurogroup ολοκληρώθηκε και ότι θα γινόταν διάλειμμα μίας ώρας. «Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο.

Στη συνέχεια, με νέα ανάρτησή του πριν από δύο ώρες ενημέρωσε ότι «χρειάζεται περαιτέρω δουλειά» και ότι η σύνοδος θα άρχιζε ξανά στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας). «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών (10 ώρα Ελλάδος)».

Λίγο μετά τις 11 (ώρα Ελλάδας) ακολούθησε και τρίτη ανάρτησή του, ότι «στόχος είναι τώρα να αρχίσει ξανά στις 23 ώρα Βρυξελλών (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας)», προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε σκληρά για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία».

Η… καληνύχτα

Η τελευταία του ανάρτηση τη νύχτα ανέφερε ότι το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της. «Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση μιας ώρας, στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδ0ς και διακόπηκε περίπου στις 9 το βράδυ καθώς δεν είχε γίνει δυνατόν να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Η σύνοδος του Eurogroup ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), αλλά ο εκπρόσωπος του Σεντένο ανακοίνωσε πριν την έναρξή της ότι θα άρχιζε στις 5 (ώρα Ελλάδας). «Θα χρειαστούμε μία επιπλέον ώρα για προετοιμασία πριν από τη σύνοδο», έγραψε στο Twitter.

Πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση, ο Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού. «Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι τώρα εποχή για συνηθισμένες πολιτικές», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη τούς προστατεύει. Γι’ αυτούς πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας» προσθέτει.

Νωρίτερα, το Reuters προϊδέαζε ως πιθανή μια συμφωνία για μέτρα άνω του μισού τρισ. ευρώ μεταξύ των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της επιδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο, σημείωνε, ότι θα χρειασθούν περισσότερες συζητήσεις όσον αφορά τα σχέδια για κοινή έκδοση χρέους.

Σαρλ Μισέλ: Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλληλεγγύης

Η Ιταλία και η Ισπανία, που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία, είναι και οι πιο μαχητικές όσον αφορά την ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγων για τον περιορισμό της βαθειάς ύφεσης που αναμένεται να προκαλέσει η πανδημία στην Ευρώπη φέτος και τη χρηματοδότησή της ανάκαμψης. Όμως, η Ολλανδία, η Γερμανία και αρκετές άλλες χώρες τάσσονται κατά της αμοιβαιοποίησης του χρέους και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ευρωομολόγων τώρα, καθώς όλες οι χώρες της Ευρωζώνης μπορούν ακόμη να δανείζονται φθηνά από την αγορά και έχουν αρθεί οι περιορισμοί της ΕΕ όσον αφορά τα ελλείμματα λόγω της πανδημίας – ιδιαίτερα δε επειδή η σχετική διαδικασία θα πάρει χρόνια.

«Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλληλεγγύης με τα υπάρχοντα μέσα και θεσμούς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τα εργαλεία αυτά και να αφήσουμε ανοικτό να κάνουμε περισσότερα. Ένα ισχυρό πακέτο διαμορφώνεται», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Τα δύο μπλοκ

Στο μπλοκ χωρών της ευρωζώνης που είναι υπέρ του κορωνο-ομόλογου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Ιταλία που θέλει φτηνή και μεγάλου ύψους χρηματοδότηση για να καλύψει το τεράστιο οικονομικό κόστος που της έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός. Σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής Istat, το σοκ για την ιταλική οικονομία, εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, είναι γενικευμένο και χωρίς προηγούμενο. Τα περιοριστικά μέτρα που η κυβέρνηση Κόντε επέβαλε έως τώρα, προκάλεσαν το κλείσιμο 2,2 εκατομμυρίων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το 49% του συνόλου και για το 65% των εταιριών που εξάγουν. Συνολικά απασχολούν 7,4 εκατομμύρια εργαζομένους. Στο δεύτερο μπλοκ χωρών ηγείται, εννοείται, η Γερμανία. Το Βερολίνο απορρίπτει ασυζητητί οποιοδήποτε μέτρο, όπως το ευρωομόλογο κορωνοϊού, το οποίο οδηγεί σε αμοιβαιοποίηση των χρεών. Με πιο απλά λόγια οι «ισχυροί» της ευρωζώνης δεν θέλουν να έχουν την όποια ευθύνη για τα χρέη των «αδύναμων». Το μπλοκ της Γερμανίας θέλει η χρηματοδότηση να γίνει από τον ESM. O ESM μπορεί να δανείσει φτηνά, αλλά υπό όρους, δηλαδή με κάποιου τύπου Μνημόνιο.

Eurogroup: Τα τρία πιθανά μέτρα που θα ληφθούν σύμφωνα με το Reuters

Οι υπουργοί Eurogroup θα ετοιμάσουν μία λίστα με προτάσεις για τους ηγέτες της ΕΕ, εστιάζοντας σε τρία ή τέσσερα μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα.

Το πρώτο μέτρο θα είναι οι προληπτικές πιστωτικές γραμμές από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έως το 2% του ΑΕΠ μίας χώρας, συνολικού ύψους 240 δισ. ευρώ. Οι γραμμές αυτές θα δίνονται με ελάχιστους όρους και εστίαση στα θέματα υγείας για να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες της Ιταλίας ότι θα της υπαγορευθεί η υλοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Το δεύτερο μέτρο θα είναι μία συμφωνία για τη χορήγηση πρόσθετων εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε αυτή να μπορέσει να αυξήσει τον δανεισμό της κατά 200 δισ. ευρώ, πέραν της αύξησής του κατά 40 δισ. ευρώ που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Το τρίτο μέτρο θα αφορά τη στήριξη του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντλήσει 100 δισ. ευρώ από την αγορά έναντι εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ από τις 27 χώρες της ΕΕ για να επιδοτεί μισθούς εργαζομένων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να μειώνουν τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων τους αντί να τους απολύουν.

Τέλος, οι υπουργοί είναι πιθανόν να υποστηρίξουν ένα σχέδιο της Κομισιόν και της Ολλανδίας για τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης στήριξης, το οποίο θα δίνει επιχορηγήσεις για ιατρικές προμήθειες και υγειονομική περίθαλψη, το συνολικό ύψος των οποίων θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 20 δισ. ευρώ.

Η γαλλική πρόταση

Οι υπουργοί μπορεί να λάβουν γνώση της γαλλικής πρότασης σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου αλληλεγγύης της ΕΕ που θα χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα μέτρα ανάκαμψης, ύψους αρκετών εκατοντάδων δισ. ευρώ, και θα αντλεί κεφάλαια με κοινό δανεισμό. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό, το οποίο έχει περιληφθεί στη λίστα που θα δοθεί στους ηγέτες της ΕΕ, είναι απίθανο να συγκεντρώσει ευρεία στήριξη, καθώς η αμοιβαιοποίηση του χρέους αποτελεί κόκκινη γραμμή για το στρατόπεδο, του οποίο ηγούνται η Ολλανδία και η Γερμανία.

Μεταφέρθηκε και η συνέντευξη για έξοδο από την καραντίνα

Την ίδια ώρα αναβλήθηκε και η ανακοίνωση των συστάσεων της Κομισιόν για τη συντεταγμένη έξοδο από την περίοδο της καραντίνας λόγω του κορωνοϊού, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να παρουσιάσει αυτόν τον «οδικό χάρτη την ώρα που δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία και η Δανία, έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για τη σταδιακή άρση των μέτρων. Όμως οι Επίτροποι θα περιοριστούν τελικά σε μια «συζήτηση προσανατολισμού» για το θέμα, χωρίς να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Κατά συνέπεια, η συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρούσε η πρόεδρος μεταφέρθηκε για τις 11 (Ελλάδος) το πρωί της Τετάρτης.