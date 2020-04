Γαρμπή – Ρέμος “Κιβωτός”: Μια διασκευή για φιλανθρωπικό σκοπό

View this post on Instagram

"Οι γονείς μας είναι η Κιβωτός μας!”⠀ ⠀ Η @kaitigarbi & ο @aremovic παρουσιάζουν τη μεγάλη επιτυχία «Κιβωτός» σε μία νέα εκδοχή, που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από την @panikplatinum ⠀ ⠀ Εν μέσω των ιδιαίτερων περιστάσεων λόγω του κορονοϊού, το video clip θα δημιουργηθεί #apotospiti με τη δική σας συμβολή, ενώ τα έσοδα θα δοθούν στην Κιβωτό Του Κόσμου, τον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό ειδικής μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού.⠀ ⠀ ➡️ Ανέβασε την αγαπημένη σου φωτογραφία με τους γονείς σου με το hashtag #kivotos2020 και στείλτη μας στο e-mail ✉️ [email protected] ⬅️ ⠀ ⠀ Με την υποστήριξη του @dromos898fm & του @mad_tv⠀ ⠀ Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις: http://bit.ly/kivotos2020 #kaitigarbi #antonisremos #kivotos #PanikPlatinum