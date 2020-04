Μπόρις Τζόνσον εντατική: Επιδεινώθηκε η υγεία του Βρετανού πρωθυπουργού

Μπόρις Τζόνσον εντατική: Στην εντατική εισήχθη ο Μπόρις Τζόνσον καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του εξαιτίας των συμπτωμάτων του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ να αναλάβει τα πρωθυπουργικά καθήκοντα. «Από την Κυριακή το βράδυ, ο πρωθυπουργός λαμβάνει ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο Σαντ Τόμας, στο Λονδίνο, αφού παρουσίασε έντονα συμπτώματα του κορωνοϊού. Το απόγευμα της Δευτέρας, η κατάσταση του πρωθυπουργού χειροτέρεψε και έπειτα από συμβουλή της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε στην εντατική του νοσοκομείου. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ, να τον αντικαταστήσει στα καθήκοντά του, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ο πρωθυπουργός λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα και ευχαριστεί τους εργαζόμενους στο NHS για την σκληρή δουλειά και αφοσίωση».

Η βρετανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι υλοποιούνται τα σχέδια του Μπόρις Τζόνσον για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός λαμβάνει φροντίδα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δήλωσε αργά σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. «Η δουλειά της κυβέρνησης θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Βρετανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους. «Ο πρωθυπουργός είναι σε ασφαλή χέρια… και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εστιάζει να διασφαλίζει ότι η κατεύθυνση του πρωθυπουργού, όλα τα σχέδια διασφάλισης ότι μπορούμε να νικήσουμε τον κορωνοϊό και να ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση, θα υλοποιηθούν», τόνισε. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τζόνσον εισήχθη στην εντατική λίγο πριν τις 19:00 τοπική ώρα, ενώ φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η μεταφορά του στην εντατική έγινε για προληπτικούς λόγους σε περίπτωση που χρειαστεί αναπνευστήρα.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του -του στέλνουμε ευχές» έγραψε η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στάρτζεον, λίγο αφότου έγινε γνωστό πως ο Μπόρις Τζόνσον μεταφέρθηκε στην εντατική. «Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του πρωθυπουργού», έγραψε στο Twitter o δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια» αφού το νοσοκομείο Σεντ Τόμας έχει «κάποιο από το καλύτερο ιατρικό προσωπικό στον κόσμο».

«Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ήταν η πρώτη αντίδραση της υπουργού Εμπορίου Λις Τρας. «Τρομερά θλιβερά νέα. Όλες οι σκέψεις της χώρας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του σ’ αυτήν την απίστευτα δύσκολη περίοδο», είπε ο νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ.

My thoughts are with the PM and his family – sending him every good wish https://t.co/tjpadJq6bq

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος μεταφέρθηκε απόψε στην εντατική, μετά από την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του. “Όλη μου η στήριξη στον Μπόρις Τζόνσον, την οικογένειά του και τον βρετανικό λαό αυτή τη δύσκολη στιγμή”, ανέφερε ο Μακρόν με tweet του. “Του εύχομαι να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την ταλαιπωρία”.

Ο Μπόρις Τζόνσον διαγνώστηκε με κορωνοϊό πριν από 11 ημέρες και εξακολουθεί να έχει επίμονα συμπτώματα. Μετά από συμβουλή του γιατρού του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο την Κυριακή, καθώς είχε υψηλό πυρετό. «Με τη συμβουλή του γιατρού του, ο πρωθυπουργός απόψε εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αυτό είναι ένα προληπτικό βήμα, καθώς εξακολουθεί να έχει επίμονα συμπτώματα κορωνοϊού δέκα ημέρες μετά τη θετική διάγνωση στο ιό», ανέφερε, την Κυριακή, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, στον Βρετανό πρωθυπουργό χορηγήθηκε οξυγόνο. Δημοσιεύματα σημείωναν ότι τα συμπτώματα επιμένουν με τον υψηλό πυρετό να προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενη πνευμονία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μπόρις Τζόνσον, θέλοντας να καθησυχάσει τους Βρετανούς, τουίταρε από το νοσοκομείο. Οπως έγραψε, η διάθεση του είναι καλή και εργάζεται με την ομάδα του για την καταπολέμηση του ιού. Μπορεί ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον και η Ντάουνινγκ Στριτ να προσπαθούσαν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη, ωστόσο, βοηθοί του Τζόνσον φέρεται να εξέφραζαν τις ανησυχίες τους για την κατάσταση της υγείας του. Τις τελευταίες ημέρες, ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται να «έβηχε έντονα κατά την διάρκεια των τηλεφωνικών συνδιασκέψεων».

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020