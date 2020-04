Κουδουνάρης – Κατσαΐτη: Πώς γιόρτασαν τα γενέθλια της στυλίστριας

Κουδουνάρης – Κατσαΐτη: Διαφορετικά ήταν τα φετινά γενέθλια για την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, λόγω του κορονοϊού και της καραντίνας που έχει επιβληθεί για την προστασία όλων. Η γνωστή στυλίστρια, φέτος, τα γιόρτασε χωρίς αγκαλιές και φιλιά ή κάποιο πάρτι, αφού και εκείνη μένει στο σπίτι της. Ωστόσο, οι δυο καλοί της φίλοι Στέλιος Κουδουνάρης και Δημήτρης Μαστρόκαλος (Mi-Ro) δεν την ξέχασαν. Και φρόντισαν να της κάνουν μία μικρή έκπληξη, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα.

Έτσι, την επισκέφθηκαν στο σπίτι της στο Κολωνάκι για να της δώσουν μια τούρτα σοκολάτα με ένα κεράκι, αλλά τη συνάντησαν στην εξώπορτα και πάντα από απόσταση. «MAYBE FROM AFAR BUT ALWAYS CLOSE TO MY HEART» έγραψε η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία από την έκπληξη που της ετοίμασαν. Ωστόσο, υπήρχε και συνέχεια, αφού οι τρεις φίλοι το ίδιο βράδυ τα είπαν μέσω βίντεο κλήσης.