Ινδία κορονοϊός: Αστυνομικός ντυμένος… πανδημία, “απειλεί” τους πεζούς

Ινδία κορονοϊός: Την ώρα που οι αστυνομικοί καλούνται να κάνουν το πιο δύσκολο – να κρατήσουν κλεισμένο τον κόσμο στα σπίτια – ένας Ινδός βρήκε έναν δημιουργικό τρόπο να μεταφέρει το μήνυμα «μένουμε σπίτι». Ο λόγος για τον Ρατζές Μπαμπού, όπως αναφέρει το CNN, έναν αστυνομικό στη νότια πόλη της Τσεννάι, ο οποίος φοράει ένα ειδικά κατασκευασμένο κράνος με το σχήμα του κορωνοϊού, ενώ σταματά οχήματα και πεζούς για έλεγχο. Το κράνος είναι καλυμμένο με κόκκινες ακίδες που στην κορυφή τους έχουν στρογγυλά μέρη σαν «βολβούς», όπως είναι και η εικόνα του κορωνοϊού, που προκαλεί την ασθένεια Covid-19. Δημιουργός του κράνους, είναι ο τοπικός καλλιτέχνης B. Gowtham, ιδρυτής της οργάνωσης Art Kingdom, με έδρα την Τσεννάι. Η ιδέα του ήρθε αφού διαπίστωσε την έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τα μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τα θέματα υγιεινής. Υπάρχει κυβερνητική εντολή να μη βγαίνουν έξω, αλλά ακόμα βλέπουμε κόσμο να τριγυρνά από ‘δώ και από ‘κεί, χωρίς ασφαλή εξοπλισμό, χωρίς μάσκες», λέει ο καλλιτέχνης. Ο Gowtham θεώρησε ότι ο κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά την ασθένεια, επειδή μοιάζει αόρατη. Γι’ αυτό, αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι, μέσω του οποίου θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να δουν τον ιό να έρχεται προς το μέρος τους. «Ο κόσμος θα φοβηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, πήγε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. «Εργάζονται αδιάκοπα, και γι’ αυτό ήθελα να μειώσω τον φόρτο εργασίας τους και να κάνω τον κόσμο πιο ενήμερο». Αφού πήρε την υποστήριξή τους, ξεκίνησε να το φτιάχνει. Όμως, όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά, κι έτσι αυτοσχεδίασε, χρησιμοποιώντας εφημερίδες και χαρτοπετσέτες για να φτιάξει το κράνος. Στη συνέχεια, το έδωσε στον αστυνομικό επιθεωρητή Μπαμπού, ο οποίος λάτρεψε την ιδέα. Ο Ινδός αστυνομικός Ρατζές Μπαμπού φοράει κράνος που αντιπροσωπεύει τον κορωνοϊό και ζητά από τον κόσμο να παραμείνει στο σπίτι.

Φορώντας το κράνος, ο Μπαμπού σταματά τον κόσμο που κινείται με αυτοκίνητα και μηχανάκια και δεν φορά μάσκα. Τους ενημερώνει για την αναγκαιότητα της κοινωνικής αποστασιοποίησης και του προστατευτικού προσωπικού εξοπλισμού και τους παροτρύνει να μη βγαίνουν έξω για ασήμαντους λόγους. «Αν βγείτε έξω, εγώ θα μπω μέσα», τους λέει ντυμένος ως ο ιός. Η ιδέα με το κράνος φαίνεται πως λειτουργεί, αναφέρει ο Gowtham, με πολλούς να ευχαριστούν τον Μπαμπού για τις πληροφορίες και να συμφωνούν να μείνουν στο σπίτι.

Μέχρι στιγμής, στην Ινδία έχουν καταγραφεί 1.636 κρούσματα κορωνοϊού και 38 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε την καραντίνα την περασμένη Τρίτη, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα εκείνη την ημέρα.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει 21 ημέρες και ισχύει για όλα τα ομόσπονδα κρατίδια και τα κυβερνητικά εδάφη, που φιλοξενούν περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια άτομα. Όλα τα καταστήματα, τα εργοστάσια, τα γραφεία, οι αγορές, οι θρησκευτικοί χώροι και τα εργοτάξια είναι κλειστά. Μόνο βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας, τροφίμων και πυρόσβεσης, μεταξύ άλλων, παραμένουν σε λειτουργία.

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει υγειονομικούς υπαλλήλους να ψεκάζουν μια ομάδα μεταναστών εργατών με απολυμαντικό, υπό τον φόβο της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Απευθυνόμενος στον λαό μέσω ραδιοφώνου την Κυριακή, ο Μόντι, ζήτησε συγγνώμη για την απαγόρευση κυκλοφορίας και για τα προβλήματα που έχει φέρει στους πολίτες, αλλά επανέλαβε ότι ήταν «η μόνη επιλογή». «Καταλαβαίνω τα προβλήματά σας, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πολεμήσουμε εναντίον του κορωνοϊού, σε μια χώρα όπως η Ινδία με πληθυσμό 1,3 δισεκατομμυρίων», είπε. «Είναι μια μάχη ζωής και θανάτου και πρέπει να την κερδίσουμε. Επομένως, τέτοια ισχυρά μέτρα ήταν απολύτως απαραίτητα», πρόσθεσε.

CORONAVIRUS

Migrant workers in India are hosed down with disinfectant Monday — a move which has sparked criticism of government officials online.

Thousands of migrants are traveling from the capital New Delhi to their villages during India's coronavirus lockdown.

(AFP/VOA) pic.twitter.com/tsvoJiXmqd

— The Voice of America (@VOANews) March 30, 2020