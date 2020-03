Νέγκα κορονοϊός: Θετική η παρουσιάστρια – Τι έγραψε στο Instagram

View this post on Instagram

εγώ στο σαλονάκι ,μόνο που η φωτογραφία τραβήχτηκε στην αρχή της καραντίνας δηλαδή πριν 12χρονια -τόσο δεν είμαστε μέσα; Είμαι στην κρεβατάρα μου τώρα .Με επισκέφτηκε κ εμενα ο παλιό ιός διαφορετικά δεν θα είχα πυρετό κάθε βράδυ δεν θα ένιωθα σαν να εχω φάει ξύλο. Ήπιο ξύλο βέβαια ,διότι είναι πράγματι ήπια τα συμπτώματα μου.εχω περάσει πολύ χειρότερες γρίπες στο πόδι ,οι μαμάδες θα με καταλαβαίνουν όμως τώρα οφείλω να κάτσω κλεισμένη.Κότα.Θα ακούσω την γενική οδηγία σύμφωνα με την οποία οποιος το περνάει χαλαρά-όσο νιώθει καλά- κ δεν έχει προβλήματα, δεν χρειάζεται να κάνει τεστ,ώστε τα τεστ να είναι διαθέσιμα(δεν θα σχολιάσω επιλογές, ο καθένας ξέρει το ιστορικό του κ τις ανησυχίες του) όμως θα εξαντλήσω και θα υπερβώ τις 14 ημέρες καραντίνας που μου συνέστησαν ..άραγε θα έρθει πάλι εκείνη η μέρα ; Θα βγούμε; και όταν βγούμε ,τι θα βρούμε ;ισως να έχουν νόημα αργότερα τα αξιόπιστα τεστ ανόσιας-αν υπάρξουν, ώστε κάποιοι να δουλέψουμε και να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη..και τώρα λίγη ποίηση .διότι η κουλτούρα μας τρέφει -αν κ είναι αδύνατο,να ξέρετε, με την ζαλάδα του πυρετού, να διαβάσεις λογοτεχνικά αριστουργήματα-μέχρι toyboy στο @netflixgr δηλαδή … Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες πικραμένη, ἐντροπαλή, κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες, «ἔλα πάλι», νά σου πῇ. Ἄργειε νάλθῃ ἐκείνη ἡ μέρα, κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, γιατί τὰ ’σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά. Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σοῦ ἕμενε νὰ λὲς περασμένα μεγαλεία καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.