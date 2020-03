Τουρκία Κορονοϊός: Ο Καντέρ τα “χώνει” στον Ερντογάν

Τουρκία Κορονοϊός: Ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται άνθρωποι στην Τουρκία να κείτονται στον δρόμο, ενώ άλλοι καταρρέουν μέσα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανέβασε ο Ενές Καντέρ στον λογαριασμό του στο Twitter, ασκώντας δριμεία κριτική στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ελλιπή μέτρα ως προς τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς Ενές Καντέρ έγραψε στο Twitter: «Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν στο δρόμο από τον κορωνοϊό στους δρόμους στο άπλετο φως της ημέρας στην Τουρκία. Ο δικτάτορας Ερντογάν συνεχίζει να το καλύπτει και να μην παρέχει την κατάλληλη φροντίδα και επαρκή προσοχή σε όλο αυτό. Κάνε κάτι, θεοπάλαβε».

5 νέους θανάτους μέτρησε χθες η Τουρκία λόγω κορονοϊού, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 59, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας. Αντίστοιχα, τα κρούσματα ανέρχονται στα 2.433, 561 περισσότερα το τελευταίο 24ωρο. «Οι αριθμοί δεν μπορούν να εκφράσουν τον πόνο του χαμού, ούτε την αγωνία. Ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε με μηδέν κίνδυνο. Τα μέτρα μας ενώνουν με τη ζωή», ήταν το αποψινό μήνυμα του Φαχρετίν Κοτζά στο twitter, ανακοινώνοντας το νέο απολογισμό.

