Πιτίνο – Μητσοτάκης: Το σχεδόν αποθεωτικό tweet

Πιτίνο – Μητσοτάκης: Με άκρως θετικό τρόπο σχολίασε τις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, ο Ρικ Πιτίνο, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του που η Ελλάδα πρόλαβε σε μεγάλο βαθμό τις καταστροφικές συνέπειες της νόσου.

Ο Αμερικανός, πρώην πλέον, τεχνικός του Παναθηναϊκού, έδωσε τα εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτησή του στο Twitter, στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά:

«O πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε εξαιρετική δουλειά με τον κορωνοϊό. Έκλεισε τα πάντα με αποτέλεσμα να κρατήσει τους θανάτους στη χώρα μόλις στους 20. Χαίρομαι πολύ με αυτά τα νέα.» Στην πραγματικότητα, δεν είναι ο μοναδικός. Πολλά ξένα tabloids αναφέρουν πως η Ελλάδα θα βγει με λιγότερες πληγές από την κόλαση της πανδημίας, χάρη στα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Kyriakos Mitsotakis of Greece has done an awesome job as Prime Minister. Shut down everything and has kept the death toll to under 20 people. So happy to hear that with this dreaded virus.

